شيرين لـ منّة شلبي أنت ظهري وأختى التي لم تنجبها أمي.. وخطأ يورّطها

حرصت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على استقبال صديقتها الفنانة منة شلبي بعيد ميلادها الأربعين يوم الأحد 24 يوليو، واصفة إياها بـ “الأخت التي لم تنجب والدتها”. “

ونشر عبد الوهاب مجموعة من الصور التي يجمعها مع منة شلبي، عبر تغريدة لها على حسابه على تويتر، كتب فِيْها “كل عام أنت حياتي، وأختي التي لم ترد عليها أمي حفظها الله. أنت من أجلي “.

تفاعل المتابعون بشكل مكثف مع تغريدة شيرين عبد الوهاب لصديقتها منة شلبي، متمنين لهم صداقة دائمة، وربما يلتقيان قريبًا بعمل درامي أو سينمائي.

تعرضت شيرين عبر تغريداتها لكثير من الانتقادات، بسبب خطأ النجمة المصرية اللغوي، عَنّْدما كتبت “وقتي” بدلاً من “ظهري”، وكتب لها أحد المغردين الغرض، وليس للإشارة “.

وكانت شيرين قد أعربت عَنّْ حبها للفنانة منة شلبي، خلال تصريحات صحفِيْة وإعلامية، قائلة فِيْ بيان يرجع تاريخه إلَّى عام 2012 إن منة شلبي صديقتها المقربة.

صرحت شيرين عبد الوهاب فِيْ تغريدة سابقة أن منة شلبي كانت برفقتها فِيْ محنة أكثر منها فرحة، وكتبت “لن أنسى أن ماريا، فرحتي الأولى، ولدت بين يديك، أتمنى أن أفرح بك. ويظهر لكَمْ اجمل اطفال العالم “.

لطالما وصفت النجمة منة شلبي صديقتها المطربة شيرين بـ “الأخت” قائلة فِيْ تدوينة سابقة يعود تاريخها إلَّى عام 2022 إن شيرين عبد الوهاب هِيْ “الصندوق الأسود” لها، وكتبت “أختي رَابِطْتي وصديقي الأسود”. علبة.”

اللافت أن صداقة منة شلبي وشيرين عبد الوهاب، التي وصفتها الصحافة المصرية بـ “الاستثنائية”، تمتد لأكثر من 20 عامًا، ولا يعرف الكثيرون أن أقرب صديقة لشيرين عبد الوهاب هِيْ منة شلبي، لأنها كانت صديقة شيرين عبد الوهاب. كانت نجمة الفن الوحيدة التي حضرت حفل زفاف التاجر محمد مصطفى شيرين عبد الوهاب منذ سنوات، كَمْا حضرت حفل الزفاف مع زوجها السابق حسام حبيب.

تلتقي منة شلبي دائمًا بشيرين عبد الوهاب فِيْ المناسبات العامة وأيضًا فِيْ منزلها لأنها قريبة جدًا من ابنتيها “مريم وهانا” ويعاملونها كأم ثانية لهم.