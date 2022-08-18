شيرين للطلاب “يا ريت ما تتجوزوش قبل ما تشتغلوا”.. وتظهر بزيادة وزن مفاجئة

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، رسالة إلَّى طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تم تكريمها فِيْها برفقة عدد من زملائها الفنانين، على هامش تخريج طلاب كلية طب الفم والأسنان. .

وأبدت شيرين استعدادها لتهنئة الطلاب والطالبات، وقدمت لهم بعض النصائح قائلة “أتمنى ألا يتزوجوا قبل العمل”.

وأضاء الحفل بأغانيه المتميزة ومن بينها “لو كيو بيبي دي نيلها” و “يا ماعفر” وسط تفاعل الجمهُور. مشيداً بجامعة مصر واصفاً إياها بـ “المبنى العظيم والمشرف”.

ظهرت الفنانة المصرية بفستان وردي قصير، لكن لا يزال لدى الجمهُور تساؤلات حول زيادة وزنها، حيث أبدى الكثيرون استغرابهم من ظهُورها بهذه الطريقة بعد نشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

كَمْا احتفل الفنان حمادة هلال بالخريجين وأدى أغنيته الشهِيْرة “والله والرجال فعلوها” وسط تصفِيْق من الطلاب وعائلاتهم.

كَمْا كرمت الجامعة الفنانة نجلاء بدر وأحمد زاهر وسحر الصايغ.

من ناحية أخرى؛ عاودت الفنانة شيرين عبد الوهاب الظهُور على الساحة، بعد أن شهدت ظهُورًا فِيْ الأشهر الأخيرة مرتبطًا بأزمتها مع طليقها الفنان حسام حبيب.

ووعدت شيرين قبل نحو ثلاثة أسابيع بأنها لن تتحدث عَنّْ حياتها الشخصية مرة أخرى، وأن ظهُورها سيكون مرتبطًا فقط بمستقبلها الفني وغنائها، فِيْما يتولى النابلسي إدارة الترتيبات الموسيقية.

كَمْا نشرت شيرين صورة حديثة جمعها الشاعر أيمن بهجت قمر وأحمد صلاح حسني وشريف مدكور، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلقت عليها “أقرب الصحابة”.

ووثق النجم المصري صورة أخرى أعلن فِيْها مدير أعماله الجديد وعلق قائلاً “مع مديرة أعمالي ميمي عراب مصر”.

هنأ عدد كبير من نجوم الفن فِيْ مصر، من بينهم أحمد زاهر وفِيْفِيْ عبده، شيرين على تعاونها مع مديرة أعمال، فِيْما أعلن جمهُورها عَنّْ انتظار مطربتهم المفضلة لبدء صفحة جديدة فِيْ مسيرتها الغنائية.