شيرين يسري عَنّْ إلغاء حفل إليسا الخيري بيعت 7 تذاكر فقط وطلبت مالا دون اتفاق

كشفت صاحبة لوكس لايف، شيرين يسري، التي كانت فِيْ طريقها لتنظيم الحفل الخيري للفنانة اللبنانية إليسا قبل أن يتم إلغاؤها، تفاصيل ما حدث، بعد أن عزت الفنانة الإلغاء إلَّى سوء التنظيم وعدم التزام التنظيم. فريق من الكثيرين. الظروف.

وقال يسري إن الاتفاق مع وزارة السياحة اللبنانية ووزيرها وليد نصار وليس مع إليسا، لكن الأخيرة عرضت المساعدة فِيْ تنظيم الحفل وقيادة الجمهُور لشراء طاولات من لبنان لتغطية الميزانية والمشاركة. منظمة لبنان الغد.

تم بيع 7 تذاكر فقط

وأضاف يسري، فِيْ تصريحات لـ ”ET Arabic”، أنه تم بيع سبع تذاكر فقط، طلبت إليسا مقابلها نقودًا دون اتفاق، ولا علاقة لهم بإلغاء الحفل، لكنهم فوجئوا بأن الفنانة اتصلت بالفندق. وطلب منهم القيام بذلك. إلغاء الحفل وإزالة الملصق، وقد حدث هذا أثناء وجودي فِيْ الفندق.

وعلقت صاحبة الشركة أيضًا “كل ما يقع على عاتقهم من مسؤولية هُو القول إنها كانت تطلب المال. عليها إظهار أي اتفاق أو بريد إلكتروني يثبت ذلك”.

ولفتت شيرين يسري إلَّى أن هناك ميزانية قدرها 140 ألف دولار، يدرون 250 ألف دولار من الطاولات، والدعوات الخاصة بالمشاهِيْر كانت ضمن الميزانية.

وتابع “لم نقول لم نرغب فِيْ عمل برومو إليسا والجمعية رفضت عمل أي برومو أو أي حاجة تم الاتفاق عليها على انستجرام وفِيْ نفس الوقت طلبت المال وكان الموضوع غريب جدا.”

وأشار إلَّى أن إليسا وعدتهم بنشر برومو وفِيْديو على إنستجرام عَنّْ الحفل لكن ذلك لم يحدث، مشيرًا إلَّى أنهم كشركة مازالوا مهتمين بالمشاركة فِيْ بعض الحفلات فِيْ لبنان الآن ولاحقًا، وعلق “من يريد القيام بعمل ويسألهم باستمرار، أنا لست لبنانيًا”. .

إليسا تم إلغاء الحدث الخيري لسوء التنظيم

وكانت الفنانة اللبنانية، قد كتبت تغريدة عبر حسابها على تويتر، أعلنت خلالها عَنّْ إلغاء حفلها الخيري، الذي كان مقررًا إقامته فِيْ بلدها فِيْ 15 سبتمبر، لجمع التبرعات، على أمل أن يتزامن ذلك فِيْ مناسبات خيرية أخرى.

وقالت إليسا إن سبب إلغاء الحفل يعود إلَّى ما وصفته بضعف التنظيم وعدم الامتثال للشروط المتفق عليها سابقًا من قبل الفريق المنظم، مضيفة “أردت أن أعمل على جمع التبرعات للجمعية التي اختار، لذلك سنلتقي مرة أخرى فِيْ مناسبات وحفلات أخرى “.