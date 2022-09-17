شيريهان تحيي ذكرى الراحل فؤاد المهندس بكلمات مؤثرة

استدعت الفنانة المصرية شريهان، بشكل مؤثر، الفنان الراحل فؤاد المهندس، مشيرة إلَّى أنها اعتبرته مثلها المثالي فِيْ الفن، واصفة إياه بالمتفرج، “نجمها المفضل فِيْ المسرح”، وبأنه نجم “مع معلمه ومعلمه”. متمنيا لها الرحمة والمغفرة.

وغردت شريهان “لقد كان وسيظل لي دائما. فؤاد المهندس هُو المعلم والمعلم والصديق، هُو الابتسامة والضحك والدموع، هُو سهل وممتنع، هُو الشعور. الحَقيْقَة والمعَنّْى والرسالة الهادفة ؛ إنه إنسان بمعَنّْى أنه إنسان ؛ إنه التزام وأخلاقي وأخلاقي ؛ إنه آداب الحوار والجلوس ؛ إنه المعلم.

وأضاف “الذي عامل فنه باحترام وشرف وتقدير، استحق كل الحب والاحترام والتقدير من جميع زملائه وطلابه والجمهُور، كَمْتفرج هُو نجمي المفضل فِيْ المسرح ؛ كنجم هُو معلمي ومعلمي، ونجمي المفضل هُو المعلم والفراغ من بعده “.

وختم رسالته بالقول “فِيْ الجنة العليا إن شاء الله فؤاد المهندس يعيش فِيْ قلبي”.

وتلقت الفنانة المصرية تعازي عدد كبير من المتابعين الذين عبروا عَنّْ ألمهم لفقدان فنان مثله من خلال تعليقاتهم على منشوره طالبين الرحمة.

توفِيْ الفنان فؤاد المهندس عام 2006، عَنّْ عمر ناهز 82 عاما، إثر أزمة قلبية مفاجئة وقوية للغاية، إثر ذعره الشديد بعد أن شهد انهِيْارا جزئيا لسقف غرفة نوم منزله بالزمالك. . ، نتيجة حريق هائل.

على الرغم من أنه قدم ما يقرب من “70” فِيْلمًا، إلا أنه أحب المسرح وبقي محبوبته الأولى حيث كان حريصًا على تقديم رسائل اجتماعية هادفة من خلال أعماله التي ظهرت.

من ناحية أخرى، ظهرت شريهان مؤخرًا فِيْ حفل افتتاح قرعة مونديال 2022 فِيْ قطر، والتي تتميز، بحضور العديد من الشخصيات العامة والرياضية من جميع أنحاء العالم، وتفاعل شريحة كبيرة من جمهُورها. .

ظهرت شريهان على خشبة المسرح أثناء إلقاء كلمة للجمهُور فِيْ أول ظهُور لها منذ سنوات عديدة فِيْ مناسبة رسمية، معربة عَنّْ سعادتها بهذا الظهُور وحضورها الحدث الدولي الكبير.

وكان آخر ظهُور فني لها فِيْ مسرحية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري، والتي عُرضت على منصة شاهد وحققت نجاحًا ملحوظًا.