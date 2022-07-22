شيفيلد الإنجليزي يبعث رسالة للزمالك عقب الفوز بكأس مصر

أرسل نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، برقية تهنئة إلى الزمالك بعد فوزه على الأهلي والفوز بكأس مصر للمرة 28 في تاريخ الفريق الأبيض.

وكتب حساب نادي شيفيلد الرسمي على تويتر “من شيفيلد إلى ميت عقبة، مبروك للفارس الأبيض فوزه بكأس مصر للمرة 28 في تاريخهم”.

من شيفيلد ⚔️ إلى ميت عقبة 🏹

ألف مبروك للفارس الأبيض فوزه بكأس مصر للمرة 28 في تاريخه 🏆تضمين التغريدة 🔴⚪ pic.twitter.com/ltieZfJwXX

– شيفيلد يونايتد (SUFCarabic) 21 يوليو 2022

ونجح الزمالك في تحقيق فوز مكلف على حساب غريمه التقليدي الأهلي بهدفين في نهائي كأس مصر 2022.

وسجل ثنائي الزمالك هدفا أحمد سيد زيزو ​​في الدقيقة السادسة من المباراة ثم أضاف الإمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 30.

بينما سجل هدف الأهلي الوحيد عن طريق حسام حسن في الدقيقة 55، بعد استغلال خطأ دفاع الزمالك.

تمكن الزمالك من الفوز بكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخ القلعة البيضاء.

أراد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهنئة الفريق الكروي الأول للنادي بعد فوزه بكأس مصر 2022 على حساب الأهلي.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، أكد منصور أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا مباراة رائعة وكانوا رجالا وجاهزين للمهمة.

وأكد منصور أنهم استحقوا اللقب على حساب المنافس التقليدي.

كما هنأ المستشار مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك الذين دعموا الفريق طوال فترة المسابقة حتى فوزهم باللقب.

ووعد المستشار مرتضى منصور الجماهير بالمزيد من الألقاب، موضحا توافر كل الاحتمالات لتحقيق طموحات القلعة البيضاء.