شيكابالا نحترم الهلال ونتطلع للفوز وإسعاد جماهِيْر الزمالك

أعرب محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عَنّْ سعادته بمشاركة فريقه فِيْ كأس السوبر لوسيل أمام منافسه الهلال السعودي.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث فِيْ قطر، إقامة مباراة بين أبطال الدوريين السعودي والمصري، على استاد لوسيل، الذي سيستضيف نهائي مونديال 2022، على أن تقام يوم غد الجمعة، الساعة 9 مساءً، مكة المكرمة. طقس.

توج الهلال بالدوري السعودي للمحترفِيْن 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، فِيْما فاز الزمالك بالبطولة المحلية، بعد موسم هُو الأطول فِيْ الملاعب المصرية.

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تصريحات شيكابالا فِيْ المؤتمر الصحفِيْ لحزبي الهلال والزمالك

وقال شيكابالا خلال المؤتمر الصحفِيْ للمباراة “نشكر دولة قطر على الترحيب ونعد الجماهِيْر فِيْ الدوحة بفوز يسعدهم فِيْ مباراة الغد”.

وأضاف “أتمنى أن ترقى المباراة إلَّى اسم الفريقين الزمالك والهلال، وأن تغادر الجماهِيْر فرحة باللعبة، والهلال دائمًا فريق رائع ويتطور كل موسم، والاثنين. الفرق من بين العظماء، وأشكر الجماهِيْر على دعمهم فِيْ الفندق “.

وتابع “هناك فرق كبير بين وجودي فِيْ قطر عام 2007 عَنّْدما كنت مع المنتخب الأولمبي المصري ووجودي الآن. هناك تطور فِيْ جميع أنحاء البلاد”.

وختم “تواجد فِيْريرا مع الزمالك ساهم فِيْ أهمية الفوز بكل مباراة يلعبها الفريق سواء على المستوى المحلي أو القاري”.

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