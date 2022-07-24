شيكابالا يوضح حقيقة الإساءة لجماهير الأهلي

أوضح محمود عبد الرازق شكابالا قائد الزمالك حقيقة تعرض جماهير الأهلي للإهانة والسب بعد الفوز بكأس مصر.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر وحقق لقب البطولة للمرة 28 في تاريخه.

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشيكبالا يشتم جماهير الأهلي بعد نهائي كأس مصر.

حقيقة أن شيكابالا أساء لجماهير الأهلي …

من جانبه نفى نجم الزمالك محمود شيكابالا إهانة جماهير الأهلي وأكد أن الفيديو الذي تم تداوله “ملفق” وغير صحيح.

وأكد أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المؤسسة الصحفية التي نشرت الفيديو.

وأضاف “أنا قائد الزمالك وقبل ذلك أنا معجب. أحب الجماهير وتواجد الجماهير في المدرجات بكل انتماءاتها ولا يمكنني فعل أي شيء يمكن أن يحرمنا من الجماهير “.

وتابع “لا يمكنني أن أخلق مشكلة من فراغ، والنتيجة الطبيعية لها هي استجابة الجماهير في المباراة القادمة، لذلك أخاطر بغياب الجماهير مرة أخرى”.

وتابع “خلال الاحتفال بالجماهير، وعندما بدأ البعض يرددون بعض الهتافات الهجومية، طلبت منهم الهدوء وقلت لهم أن يرددوا (الدوري، الزمالك)”.

الزمالك ينفي الإساءة لشيكابالا لجمهور الأهلي

وقال أمير مرتضى في تصريحات متلفزة “جماهير الزمالك لم تهين لاعبي الأهلي، والجماهير الحمراء لم تسيء للأبيض”.

وأضاف “الفيديو المتداول لشيكابالا” ملفق “، ولم يوجه جمهور الأهلي إهانة للاعبي الزمالك، مثلما لم تهين جماهير الأبيض الأهلي”.

وتابع “شيكابالا اتصل بي وأخبرني أن الفيديو تم تسريبه، وأكد احترامه لجمهور الأهلي ودعا إلى فتح تحقيق في هذه القضية”.

وأوضح “سنتخذ الإجراءات القانونية بحق الموقع الذي تداول هذا الفيديو، لأن شيكابالا لم يفعل ذلك في المقام الأول”.