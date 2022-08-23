شيكات تحفيزية من معلم تربية بدنية لطلابه

قام مدرس التربية البدنية خالد عبد العزيز بإعطاء طلابه المتميزين شيكات لتحفيزهم على ممارسة الرياضة والانتظام في الخبرات التعليمية.

فيديو | مدرس التربية البدنية خالد عبد العزيز يضع فحصًا لتحفيز طلابه المتفوقين. يقول ما #عرضالبدناء هم الأكثر تفاعلاً في الرياضة pic.twitter.com/G3X4dZk5YK

– المونيتور (alraasd) 23 أغسطس 2022

الشيكات المميزة

وفي حديثه لبرنامج الراصد الذي تبثه قناة الإخبارية، قال المعلم خالد عبد العزيز الدافع فوري من خلال فحوصات التميز التي يقدمها للطلاب لإتقان الخبرات التعليمية، وهي قسائم التسوق من غرفة الطعام بالمدرسة.

أكثر الناس تحمسًا لزيادة الوزن

وأشار إلى أن الدافع هو كرة القدم أو الجمباز وما شابه ذلك، حيث كان الطلاب الأكثر تفاعلًا وتقبلًا هم أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن، على عكس الآخرين، والذين كانوا أكثر حماسًا.