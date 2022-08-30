شيك محمد كنو.. كَيْفَ يدفع الهلال “20 مليون ريال” إلَّى النصر

اضطر نادي الهلال، إلَّى جانب النجم محمد كانو، إلَّى دفع 20 مليون ريال للنصر، بعد أن أيد مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارات لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بهذا المعَنّْى.

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أبلغ المركز السعودي للتحكيم الرياضي النصر بقراراته الرسمية فِيْ أزمة نجم الهلال، موضحا أن الطرفِيْن، منفردا أو مجتمعين، مطالبان بدفع 20 مليون ريال، مع دعم القبض على كنو لمدة 4 أشهر. وحرمان النادي من التعاقد مع لاعبين جدد حتى صيف 2023.

اطّلع على محمد كنو كَيْفَ يدفع الهلال 20 مليون ريال مقابل الفوز

وأوضح الإعلامي بسام اللحياني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفاصيل كَيْفَ يعتزم الهلال وكانو دفع 20 مليون ريال سعودي مقابل الفوز.

– محمد كانو الشيك الذي استلمه نجم الهلال من النصر لم يصرف بعد، لذا سيعود كَمْا هُو يقدر بحوالي 7.5 مليون ريال سعودي.

الهلال يعتزم مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل برمجة المبلغ المتبقي وهُو 12.5 مليون ريال سعودي يخصم من الدعم السنوي الذي تقدمه وزارة الرياضة.

يشار إلَّى أن المحامي أحمد الأمير أشار إلَّى أن لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم يمكن أن تفرض عقوبات إضافِيْة على عدد من مسؤولي الهلال، بسبب مخالفة الأنظمة الرسمية.