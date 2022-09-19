شيلة عن اليوم الوطني السعودي 92 مكتوية

شيلة عن اليوم الوطني السعودي 92 مكتوبة، تعد الشيلات أحدى أنواع الفنون الشعبية المشهورة المعروف في دول الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية، كما ويعتبر كتراث يعتز به أهل السعودية، ومع اقتراب اليوم الوطني السعودي 92، تم عرض شيلة شيلة عن اليوم الوطني السعودي 92 والتي تحتوي على الكلمات الحماسية المميزة، وتحمل كلامات رائعة وجياشه، حيث اهتم الكثير بالتعرف على شيلة عن اليوم الوطني السعودي 92 مكتوبة.

شيلة عن اليوم الوطني 92 مكتوبة

تعد شيلة عن اليوم الوطني 92 من الشيلات التي لاقت اهتمام واسع وكبير من قبل المواطنين السعودييت، حيث أنها تعتبر من الشيلات الوطنية الرائدة، وإليكم شيلة عن اليوم الوطني 92 مكتوبة:

إيه أنا سعودي واحب السعودية

أعشق المملكة وأحب أراضيها

ديرتي ديرتن ما هي بعادية

يا عسى الله يحفظها ويحميها

ديرتن بأمر رب الكون محمية

دام قبر النبي وأرض الحرم فيها

مهبط الوحي وأياتن سماوية

نرخص أرواحنا وبالعمر نفديها

تحت حكم الملوك إن ثارت إلهية

نشعل النار لا يمكن نطفيها

إن رضينا تجيك نفوس مرضية

ومن طلبنا له الحاجات نقضيها

وإن زعلنا تجينا ألفين جنية

مغني شيلة عن اليوم الوطني 92

يعد مغني شيلة عن اليوم الوطني 92 ماجد الرسلاني والذي يعد من أكبر المنشدين المعروفين والمشهورين في المملكة العربية السعودية، والذي قدم الكثير من الشيلات الرائدة التي لاقت على اهتمام واسع وكبير في الوطن العربي، كما ولاقت شيلة عن اليوم الوطني 92 على شهرة واسعة جدا لاحتوائها على كلمات حماسية جميلة.

رابط تحميل شيلات عن اليوم الوطني السعودي

يمكن تحميل شيلات اليوم الوطني السعودي من خلال موقع سمعها والذي يقدم خدمة تحميل كافة الشيلات اليوم الوطني السعودي بجودة عالية وبدقة وبدون أي تشويش، حيث يتيح التطبيق سهلة تحميلها وذلك من خلال الرابط التالي، والذي يساعدكم على استماع على كافة الشيلات الوطنية.

تعد شيلة اليوم الوطني السعودي 92، من الشيلات السعودية التي تم ادراجها الفترة الإخيرة والتي تعد من أعمال الفنان ماجد رسالان حيث احتوت الإنشودة على الكلمات الحماسية للاعتزاز بالوطن السعودي.