كلمات شيلة هذا السعودي فوق فوق فهد بن فصلا، تعد شيله فوق فوق من أبرز الشيلات المشهورة والمعروفة في السعودية والتي لاقت على اهتمام وشهرة واسعة جدا في الساحة الفنية، حيث لاقت شيلة فوق فوق على نسبة عالية من المشاهدات، وتعد هذه الشيلة من أعمال الفنان الكبير فهد بن فصلا، وهو من الفنانين المبدعين في أعمال الشيلة السعودية.

كلمات هذا السعودي فوق فوق

تعتبر شيلة فوق فوق من أبرز أعمال الفنان الكبير فهد بن فصلا الجديدة والتي تم نشرها عبر منصة اليوتيوب والتي لاقت على نسبة عالية جدا من المشاهدات، وذلك لما تحتوي من كلمات فائقة الجمال ، وإليكم كلمات هذا السعودي فوق فوق:

الله أكبر وأبتدى

قاف مماشيه القداء

ياسم على كبود العداء

هذا السعودي فوق فوق

يا أطهر بلد وأغلى بلد

من دون حدك نتحد

ولسيدي صنا العهد

هذا السعودي فوق

يا بيرق التوحيد فوق

فوق العلالي والبروق

المجد بك دايم يلوق

من هو فهد بن فصلا ويكيبيديا

يعد فهد بن فصلا أحد أبرز الفنانين المعروفين في المملكة العربية السعودية والذي يعد من أبرز الشخصيات المهتمة في عمله الشيلات السعودية، يعد فهد بن فصلا من مواليد 1996، ومن عائلة فصلا وهي من أكبر العائلات السعودية، حيث شارك في الكثير من الشيلات ومن أبرزها شيلة هذا السعودي فوق فوق، والتي لاقت على نجاح واسع وكبير في الساحة السعودية.

اعمال المنشد فهد بن فصلا

قدم المنشد فهد العديد من الاعمال الرائعة في عمل الشيلات، ومن أبرز الشيلات التي قام بها الفنان فهد:

شيلة رد روحي.

شيلة شعل النيران.

شيلة ممنوع الوقوف.

شيلة تخيّل.

تعد كلمات شيلة هذا السعودي فوق فوق من أعمال فهد بن فصلا، كما وتحتوي على كلمات رائعة وجذابة جدا للمستمع، والجدير بالذكر بأن فهد بن فصلا شخصية سعودية الأصل قدم العديد من الأعمال الإنشادية الرائعة التي حقق من خلالها على نسبة عالية من المشاهدات.