شيماء الفضل توثق انفعالاتها وعواطفها فِيْ “الميراث” والجمهُور يتغنى بها

وثقت الفنانة السعودية شيماء الفضل، مقاطع فِيْديو، تكشف فِيْها عَنّْ شخصيتها فِيْ مسلسل “الميراث”، بناء على انفعالاتها ومشاعرها خلال كواليس الدراما.

وقال له “الفضل” فِيْ رسالة مرفقة بالفِيْديو نشره على إنستجرام “عواطف وانفعالات … متناقضة .. تدور حول حَقيْقَة أنني أحب هذه الأدوار. الدور يجعلك تصنع شخصية نفسية”. الجهد، إنه يؤثر علي حقًا “. أنت تعلم أنني أحيانًا أمر بمرحلة التناسخ لدرجة أنني بحاجة إلَّى فصل نفسي عَنّْها سريعًا عَنّْ طريق التحول إلَّى الأصدقاء “.

وأضافت الممثلة السعودية “أصبحت حرفِيْاً رسماً كاريكاتورياً، قدرة غريبة تقودني إلَّى التغيير من العكس إلَّى العكس، وبالطبع لست قاعدة لإظهار حبي للتمثيل. فرصة جيدة ومحترمة”. . ” وختم بالقول “شكرا لمن صنع الفِيْديو”.

نالت شيماء الفضل إشادة كبيرة من معجبيها، مشيرة إلَّى أنها جسدت الشخصية بمهنية كبيرة، مع التعليقات الواردة، “أدائك فِيْ مسلسل الميراث له مكانة، أنت صنعت الصراحة”، و “بالتأكيد لعبت الدور. . حسناً، كأنها شخصيتك فِيْ الواقع “و” حفظني الله، يحميك ويهتم بك “. 😍😍😍😢😢😢😢😢 فنانة محترمة ومبدعة.

و “الميراث” هُو المسلسل السعودي الأول “أوبرا الصابون” والذي من المتوقع أن تصل حلقاته إلَّى 750 حلقة، والعمل هُو تعاون مشترك بين “MBC Studios” و “Twofour54” و “إيمج نيشن أبوظبي”، ويتضمن ورشة عمل للكتاب برئاسة طوني جوردان ونور الشيشكلي وجيسكار لحود ومازن طه وثائر العقل، أما الإخراج فوقعه مخرجون عالميون أمثال كريستين ملك وإندرا بوس وتامر بسيوني وعبدالله العقل. الجنيبي.

وتدور أحداث المسلسل فِيْ إطار اجتماعي رومانسي حول واقع الحياة فِيْ السعودية بأبعادها الاجتماعية والثقافِيْة والاقتصادية، بعد وفاة عبد المحسن، تاركًا وراءه وصية ميراث تظهر معادن الجميع، وانقسامًا. يحدث بينهما، مما أدى إلَّى كراهِيْة عميقة بين أبطال المسلسل.

حاز المسلسل على جائزة Broadcast Pro كأفضل إنتاج تلفزيوني فِيْ الشرق الأوسط لعام 2022.

بطولة هند محمد فِيْ دور جويرية، زوجة عبد المحسن، محمد الحاجي فِيْ دور ماجد الخطوان، مريم الغامدي فِيْ دور مزنة، والدة ماجد، زارا البلوشي فِيْ دور شروق، ابنة ماجد راشد الشمراني بدور عبد المحسن البهِيْتاني . (ضيف الشرف) عبد العزيز الصقرين بدور عبد الرحمن، والد جويرية، وحسن عسيري فِيْ دور عمران، ونيفِيْن ماضي فِيْ دور عهُود، ونور حسين فِيْ دور غادة، وزوجة راشد، وعهُود السامر بدور ليلى، وزوجة راشد مجيد، ولاء عزام. ياسمين، بندر الخضير بدور راشد عبد المحسن، تركي الكريديس بدور زيد بن راشد. فوزي المتعب مثل زيد.

وكذلك حسن المطوع مثل يوسف بن عبد المحسن، فِيْصل فريد فارس، النقيب ريما الحور، ابنة عبد المحسن، رنا الشافعي فِيْ دور شهد بنت عبد المحسن، عمران العمران فِيْ دور منصور بن ماجد، مهند الهذل بدور فهد بن ماجد، تركي الشدادي فِيْ دور بدر بن ماجد، عبد الله القحطاني فِيْ دور طلال بن راشد، سماح زيدان زوجة زيد مشاعل، دنيا النشار السحر، ابنة عز الدين ديما. الحايك ديما، زوجة ماجد الثانية، شيرين الرفاعي فِيْ دور طرف، زوجة طلال، سلطان المقبالي فِيْ دور ابراهِيْم، زينب كرم فِيْ دور هِيْفاء، حنين السليماني فِيْ دور مودي، ندى توحيد فِيْ دور هبة، بنت شروق، عزام آل. – النمري فِيْ دور سراب بن شروق، هُويدا الحسن فِيْ دور خديجة، زوجة عز الدين، محمد الغباشي فِيْ دور عز الدين، ريم عبدالله فِيْ الجوهرة. (ضيف الشرف) جود السفِيْاني فِيْ دور زينة الخطوان، شيماء الفضل فِيْ دور جويرية أخت آسيا، محمد العَنّْزي بو دعيج فِيْ دور خالد الخطوان، رزان منصور فِيْ دور ليان الخطوان، راكان الرويلي بدور. سامي الخطوان، وسام شقدار مهندس شركة، وإيمان العلي بدور أم يوسف.