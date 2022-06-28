شيماء جمال تنبأت بمقتلها .. ولم تهرب من القاتل (فِيْديو)

أثار مقطع فِيْديو قديم للمذيع المصري، شيماء جمال، التي قتلت على يد زوجها، جدلًا كبيرًا. خوفا من تطور صدام القتل.

وقال المذيع الراحل فِيْ الكليب “حتى متى ستستطيع تحملها، ستجلس حتى يقتلكَمْ، تهرب بسرعة وتترك الجمل بما كان يحمل، فقط فكر بنفسك، لأن ذلك هذا هُو سبب موتك.

وتابع “لماذا نقول إننا نمسك بسكين ونجلس ونذبح أنفسنا، إذا استحال العشرة مع الزوج، اهرب ولا نعيش بكلمات أحد أو أهلك”.

وأثار ذلك استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم ينفذ الضحية النصيحة، إذ عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثته مدفونة داخل فِيْلا فِيْ المنصورية، بعد اختفائه قبل 20 يومًا.

فِيْما كشفت التحقيقات الأولية أن شيماء جمال اختفت بعد أن ذهبت لمصفف شعر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

فِيْما بعد، علم أن زوجها قتلها وأخفى جسدها، كَمْا كشف أحد المشاركين فِيْ جريمة القتل.

كشف محامي الشاهد الأول فِيْ قضية الإذاعة المصرية، عَنّْ معطيات وتفاصيل جديدة عَنّْ الجريمة وأسبابها.

وقال المحامي إبراهِيْم طنطاوي فِيْ بيان صحفِيْ “استمع مستشاري التحقيق إلَّى أقوال شاهد المحاكَمْة الأول الذي كشف كل ما حدث لحظة بلحظة على مدار 20 ساعة”.

وأضاف أن الشاهد أكد أن زوج المتوفاة حثها على مناقشة بعض الخلافات بينهما، بينما كان الراوي يقوم ببعض أعمال التشطيب بقرية المنصورية جنوب القاهرة.

إلا أن النقاش أدى إلَّى مشادة كلامية بين الاثنين، وتبادلا الشتائم والضرب والكلمات البذيئة، عَنّْدما انتزع الزوج سلاحًا ناريًا وضرب زوجته على رأسها. ثم خنقها حتى فقدت الوعي وأخذت أنفاسها الأخيرة.

وتابع المحامي موضحًا أن الشاهد حاول الهرب بعد أن رأى ما حدث بأم عينيه، لكن القاتل هدده بالقتل، فاحتجزه فِيْ حجرة خاصة لمنعه من الهرب.

وأضاف أن الجاني أخرجه بعد أيام قليلة من الجريمة، لكنه تفاجأ لاحقًا بأن سيارته لا تزال موجودة، ولم يغادر المزرعة أو المزرعة، مشيرًا إلَّى أنه خلص فِيْ ذلك الوقت إلَّى أن الجثة ما زالت موجودة. فِيْ المزرعة.

وكشف المحامي أيضا أن الشاهد خلص إلَّى أن الجثة دفنت داخل المزرعة، وهُو ما أكد أن سلطات التحقيق فتشت جميع الأماكن بحضور الطبيب الشرعي وتمكنت من العثور عليها.

رغم قوله إن القاتل وبعد الإفراج عَنّْ الشاهد برر سبب تصرفه، وأبلغه أن زوجته كانت تبتزه وطلب منه 5 ملايين جنيه مقابل عدم إفشاء سر زواجهما من زوجته الأولى. ويهدد مستقبله الوظيفِيْ.

كَمْا هدد بالكشف عَنّْ بعض الأمور الخاصة بينهما والتي لا يجوز نشرها أو إفشاؤها.