شيماء علي تفقد والدها.. وتعلق مثواك الجنة يا حبيبي

أعلنت الفنانة الكويتية شيماء علي وفاة والدها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.

وكتبت شيماء فِيْ تدوينة “اللهم ارحم قلوبنا وكون معَنّْا، واجعلنا على حكَمْك وقدرك صبرًا، وعدًا. مسكنك هُو الجنة يا حبيبتي.

وحضر العزاء معجبون بالفنانة وأقاربها وزملائها ومنهم الإعلامية الكويتية زينب العلي التي كتبت إنا لله وإنا إليه راجعون، بارك الله فِيْك حبيبي.

وعلقت المذيعة والممثلة الكويتية فاطمة الطباخ بقولها “الله أكبر ويرحمه الله ويغفر له .. الله يرزقك الصبر”.

أول من أعلنت الخبر الإعلامية الكويتية مي العيدان نشرت منشور عبر حسابها على موقع انستجرام كتبت فِيْه “إنا لله وإنا إليه راجعون … إله”. الرحمة والد الفنانة شيماء علي. حسنًا، اجمعه مع الصالحين والصالحين والصالحين، واجعله يسكن فِيْ أعلى فردوس “.

وطلب العيدان من أتباعه الدعاء على والد شيماء علي قائلاً “لا تبخلوا فِيْ الدعاء عليه، فالصلاة رزق الميت”.

جاءت وفاة والد شيماء علي بعد إعلانها عَنّْ حمل طفلها الرابع، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، تظهر بطنها المنتفخ الذي يحيط بيدها، وهِيْ ترتدي فستانًا رياضيًا رمادي اللون مع فتحة جانبية. الذي نسقه مع حذاء رياضي أبيض ورمادي، بينما كان شعره يتساقط على جانب كتفه.

وعلقت شيماء صورتها بدعاء لابنها شاكرة الله على عطاياه، وكتبت اللهم امدح جنيني فِيْ بطني لك، أنت ما تضيع ودائعك يا الله … الحمدلله. الله ربي على عطاياك الكثيرة. قلبي ربي يباركك .. بركاتك لي “.

وتجدر الإشارة إلَّى أن شيماء لديها ثلاثة أطفال هم النور والزين وأحمد، لكنها حتى يومنا هذا تمتنع عَنّْ إظهار ملامحها على مواقع التواصل الاجتماعي، بل تشارك اللحظات العاطفِيْة التي تجمعها فِيْ حفلاتها. أو النزهات فِيْ الهُواء الطلق أو جلسات التصوير دون الكشف عَنّْ ميزاتها. .