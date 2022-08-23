شيهانة العزاز السيرة الذاتية

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من هي شحانة العزاز – ويكيبيديا

الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز هي نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي منذ 3 يوليو 2022 م. ولدت عام 1986 م في مدينة الرياض. تبلغ من العمر 36 عامًا، وهي سعودية الجنسية، وهي أول امرأة في المملكة العربية السعودية تعمل كمحامية. تخرجت من مجلس نيويورك، حيث درست القانون في جامعة دورهام في المملكة المتحدة، وحصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف عام 2008، وتدربت كمحامية في الكويت ودبي، في جامعة بوكوني بإيطاليا، جامعة نوتردام، ومعهد إنسياد البحت للدراسات العليا، بالإضافة إلى المعهد الدولي للتخطيط الإداري التابع لكلية إدارة الأعمال في سويسرا، والذي عمل في مجال إدارة الأعمال في فرنسا، ثم أصبح مدير العقود في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

سيرة شحانة العزاز

تتضمن سيرة شحانة العزاز المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

الاسم المستعار الشيهانة العزاز.

تاريخ الميلاد 1986 م.

مكان الميلاد والإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

العمر 36 سنة.

الديانة مسلم.

اللغات العربية والإنجليزية.

الجنسية السعودية.

المؤهلات العلمية حاصلة على بكالوريوس في القانون من جامعة دورهام في إنجلترا.

الوظيفة الحالية نائب أمين عام مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

تاريخ تولي المنصب 3 يوليو 2022 م.

كم عمر شحانة العزاز

شحانة العزاز تبلغ من العمر 36 عامًا. ولدت عام 1986 في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. نشأت في المملكة، لكنها أكملت تعليمها الجامعي في المملكة المتحدة، حيث حصلت على درجة البكالوريوس في القانون من إنجلترا، وتدربت في العديد من الأماكن والبلدان. الأوروبي.

اهم المناصب التي شغلتها شحانة العزاز

شحانة العزاز شغلت عدة مناصب بعد أن أكملت مسيرتها العلمية، من أهمها ما يلي

محامي في مكتب محاماة بالمملكة العربية السعودية.

مدير العقود بصندوق الاستثمارات العامة بالرياض.

المستشار القانوني والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بالرياض.

لمدة أربع سنوات، عملت كمساعد في Baker & McKenzie في أمريكا.

مستشار قانوني ومساعد أول في شركة Vinson & Elkins، Inc. الموجودة في الولايات المتحدة.

عضو في شركة صرافة.

رئيس مجلس ادارة شركة صلة الرياضية.

عضو مجلس ادارة شركة علم.

عضو شركة حي السفارات القابضة.

الجوائز التي حصلت عليها شحانة العزاز

حصلت شحانة العزاز على العديد من الجوائز التي كانت تستحقها خلال مسيرتها العلمية والمهنية، منها ما يلي

جائزة القانون من International Financial Law Review.

تم اختيارها من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط كواحدة من أقوى 100 سيدة أعمال في العالم.

حصلت على لقب Deal Maker، من قبل مجلة British Finance الشهرية في عام 2016.

من هو والد شحانة العزاز

والد شحانة العزاز هو صالح بن عبد الله العزاز، مصور معروف في المملكة العربية السعودية. وله خمسة أبناء، ولد اسمه عبد الله، وأربع بنات الشحانة، شهلا، شهد وليانا. كان والد شحانة من أنصار المرأة في توفي إثر إصابته بسرطان المخ عام 2002 م.

من هي والدة شحانة العزاز

والدة العزاز هي بدرية القبلان، حاصلة على درجة البكالوريوس من قسم اللغة الإنجليزية من جامعة الأميرة نورة، وهي طبيبة جامعية في نفس الجامعة بالمملكة العربية السعودية، كما شغلت منصب أستاذ مشارك. في قسم اللغويات التطبيقية بالجامعة.

شيهانة العزاز السيرة الذاتية ، هي المراة التي تولت منب نائب الأمين العام لمجلس الوزار السعودي ، وهي تبلغ من العمر 36 عامًا ، كما تحدثنا عن اهم المناصب التي شغلتها شحانة العزاز ، و الجوائز التي حصلت عليها شحانة العزاز .