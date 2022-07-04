شيهانة العزاز وش ترجع

استطاعت شحانة العزاز ووش تاج، إحدى الشخصيات النسوية البارزة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، إثبات نفسها فِيْ جميع المجالات كَمْحامية متمرسة. يضج موقع التواصل الاجتماعي باسمها بعد صدور مرسوم ملكي بتعيينها فِيْ منصب رفِيْع فِيْ المملكة لتكون أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب، ومن خلال هذا سنتعرف على مكان شحانة العزاز وسنعرف أيضًا مكانة شحانة العزاز. الحديث عن أصل الشيهانة العزاز.

من هِيْ شحانة العزاز –

شحانة العزاز محامية تحمل الجنسية السَعُودِيْة من مواليد منطقة القصيم بالمملكة العربية السَعُودِيْة عام 1986 م. وبذلك أصبحت أول امرأة تشغل هذا المنصب. حصل على إجازة فِيْ القانون مع مرتبة الشرف وتمكن من الحصول على فرصة تعليمية فِيْ معاهد وجامعات سعودية وغير دولية.

سيرة شحانة العزاز

استطاعت شحانة العزاز إثبات نفسها فِيْ كافة المجالات والوصول إلى العديد من المناصب فِيْ المملكة، ومن أهم المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز.

الاسم المستعار شحانة العزاز.

مكان الميلاد محافظة القصيم، المملكة العربية السَعُودِيْة.

تاريخ الميلاد 1986 م

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

الدين اعتناق الدين الإسلامي.

الجنسية عربي.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية بطلاقة.

التعليم حصلت على إجازة فِيْ القانون من جامعة دورهام فِيْ المملكة المتحدة.

المهنة محام.

الوظيفة الحالية نائب أمين عام مجلس الوزراء بدرجة ممتازة.

شحانة العزاز كَمْ عمرها

شحانة العزاز تبلغ من العمر 36 عاما، من مواليد 1986 م. فِيْ منطقة القصيم السَعُودِيْة، نشأت شحانة فِيْ أسرة سعودية الأصل، ودخلت مهنة المحاماة بشكل غير رسمي عندما كانت فِيْ السادسة عشرة من عمرها للدفاع عن حقها فِيْ الميراث، ومن خلال هذا الإنجاز كانت متحمسة لدراسة القانون فِيْ الجامعات الأمريكية، وبذلك أصبحت أول محامية سعودية تحقق إنجازات متعددة فِيْ امتحان المحاماة.

شحانة العزاز هل ستعود

يمكن إرجاع أصول شهانة العزاز إلى المملكة العربية السَعُودِيْة، وتحديداً من قبيلة بني تيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث اشتهرت هذه القبيلة بنسبها القديم والتاريخي على مر القرون. وغيرها، وتتمتع هذه الأسرة بالعديد من المزايا التي شهدتها قبائل كثيرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أبرز مشاركات شحانة العزاز

تقلدت شحانة العزاز العديد من المناصب، سواء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أو فِيْ الخارج، من أهمها ما يلي

المستشار القانوني وأمين عام مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة 2022 – 2022 م.

مدير المعاملات التجارية فِيْ إدارة الشؤون القانونية بصندوق الاستثمارات العامة 2017-2022.

مستشار قانوني فِيْ Vinson & Elkins، الولايات المتحدة الأمريكية

مستشار قانوني فِيْ Baker & McKenzie فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008 م. حتى 2012 م

تم اختيارها كأقوى 100 سيدة أعمال من قبل مجلة Force Middle East، فِيْ عام 2022 م.

عينت شحانة العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء على موقع تويتر

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعد صدور مرسوم ملكي بتعيين شحانة العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بدرجة استثنائية ومساعدتها على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة.

وبذلك ننهِيْ هذا المقال الذي يحمل عنوان شحانة العزاز وما عادت، حيث تناولنا معلومات عن شحانة العزاز وعمرها الحقيقي وأصلها والقبيلة التي تعود إليها وأبرز المناصب التي حصلت عليها و تفاصيل الحصول على المنصب الجديد عبر موقع تويتر.