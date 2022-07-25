شُروطْ استحقاق العاطلين للضمان المطور ورَابِطْ وخطوات التقديم

شُروطْ تمتع العاطلين عن العمل بالحق فِيْ الأمن قامت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السَعُودِيْة بتعريف المواطنين العاطلين عن العمل بالتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، وذلك فِيْ إطار سعيها الدؤوب والمتواصل لخدمة مواطني المملكة وتسهِيْلها. التمكن من. إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة، وكذلك تلقي استفساراتهم والرد عليها، قيمة الدعم المستحق لهذه الفئة من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على التفاصيل المتعلقة بالشُروطْ والنموذج والرَابِطْ لطلب دعم تطوير الضمان الاجتماعي.

شُروطْ استفادة المتعطلين من الضمان الاجتماعي المتطور

وضعت وزارة الموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الشُروطْ والأحكام لتحديد من يستحق الضمان الاجتماعي، على النحو التالي

أرسل طلب دعم.

جنسية المستفِيْد سعودي.

ألا يقل سن المواطن وقت تلقي الدعم عن 35 سنة.

يجب أن تكون إقامتك الدائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تقديم جميع المستندات التي تثبت أن طالب الدعم ليس لديه وظيفة أو أي مصدر دخل منتظم.

ألا يكون قد سبق له الحصول على منح أخرى.

قدم دليلاً على عدم قدرتك على العمل وكسب المال.

ألا يكون صاحب عقار أو أرض.

رَابِطْ وخطوات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

حرصاً من وزارة التنمية البشرية على تسهِيْل خدماتها لمواطني المملكة فقد سمحت لهم بالتسجيل فِيْ الضمان المطور إلكترونياً على النحو التالي

سجّل الدخول أولاً على تطوير ارتباط الضمان الاجتماعي.

بعد ذلك، انقر فوق “إنشاء حساب جديد” ثم قم بتعبئة نموذج البيانات، والذي يتضمن رقم الهُوية الوطنية لمقدم الطلب ورقم الهاتف المحمول وتاريخ الميلاد فِيْ الحقول المخصصة لهم.

تلقي رسالة نصية على الهاتف المحمول تحتوي على رمز التحقق ثم إدخاله فِيْ الحقل المخصص له على الموقع الإلكتروني.

قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة على الموقع الإلكتروني المرفق بالطلب.

أخيرًا، تحقق من صحة البيانات المدخلة قبل الضغط على أيقونة “إرسال”.

استشارة بخصوص الضمان الاجتماعي الجديد للعاطلين عن العمل

يجوز لمقدم طلب الدعم الجانبي المطور التحقق من حالة الطلب إلكترونيًا عن طريق القيام بما يلي

قم بزيارة موقع الوزارة هنا.

انقر فوق “استعلام”.

انقر فوق “استعلام”. ثم أدخل تفاصيل تسجيل دخول مقدم الطلب ورمز التحقق.

أخيرًا، انقر فوق “عرض”.

كَمْ يدفع مطور الضمان الاجتماعي العاطل عن العمل

يمنح الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مساعدة اقتصادية شهرية للعاطلين المستوفِيْن للشُروطْ المذكورة أعلاه، ويكون مقدار المساعدة على النحو التالي