شُروطْ استقدام سائق خاص ورسوم استقدام سائق خاص 1444

شُروطْ استئجار سائق خاص ورسوم إحضار سائق خاص 1444 وخطوات الحصول على تأشيرة سائق خاص وأهمية منصة مساند التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى الطريقة استقدام سائق خاص للسيدات، حيث أن جميع المعاملات فِيْ المملكة تتم إلكترونياً من خلال منصات وبرامج رقمية، مما يحقق توفِيْر الوقت والجهد. تم استنفادها داخل الجهات الحكومية، لذلك يجب اتباع خطوات استئجار سائق خاص إلكترونيًا لضمان نجاح عملية إحضار سائق خاص.

شُروطْ الاستعانة بسائق خاص 1444

أولاً، يجب أن يكون عمر السائق خمسة وعشرين عامًا على الأقل فِيْ حالة رغبة المواطن فِيْ أن يكون السائق أعزبًا.

كَمْا يشترط ألا يقل الحساب البنكي للمواطن عن خمسة وثلاثين ألف ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، وفِيْما يتعلق بدخل المواطن المتقدم للاستقدام، فإن راتبه الشهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي فِيْ الشهر.

ثم يلزم المواطن أن تكون لديه حاجة حقيقية لإحضار السائق وفِيْ حالات معينة وهِيْ أن المواطن كبير فِيْ السن. وبالمثل، يجب أن يكون لدى الأسرة أطفال فِيْ مرحَلْة الدراسة.



كيفِيْة الحصول على تأشيرة لجلب سائق خاص

قم بتسجيل الدخول أولاً إلى منصة الرمل.

ثم اختيار الإصدار التلقائي للتأشيرات.

ثم انقر فوق طلب التأشيرة الأخير.

يجب أيضًا إدخال المعلومات التالية رقم الهُوية. ثم كلمة المرور.

ثم اضغط على تسجيل الدخول.

بالإضافة إلى الضغط على تأشيرة العمل.

ثم دفع رسوم إحضار سائق خاص.

يجب تحديد المهنة وهِيْ سائق خاص.

أيضًا، أدخل تفاصيل السائق على النحو التالي جنسية السائق. ثم الراتب الشهري.

يتم إكَمْال الطلب بالضغط على زر الإرسال، ثم تصلك ردًا من منصة مساند بعد أربعة أيام.

رسوم استئجار سائق خاص

كَمْا أعلنت الجوازات السَعُودِيْة، فإن تكلفة ورسوم إحضار سائق خاص إلى المملكة ستكون ألفِيْ ريال سعودي، حيث يتم دفع رسوم إحضار سائق خاص عن طريق الدفع الإلكتروني بعد تقديم طلب الاستقدام على المنصة. استيفاء جميع الشُروطْ لإحضار سائق خاص.

شُروطْ الاستعانة بسائق خاص للمرأة