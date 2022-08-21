ما هى شُروطْ اعفاء بنك التسليف 1444 وكيف احصل على الاعفاء من سداد القروض

ما هى شُروطْ اعفاء بنك التسليف 1444 وكيف احصل على الإعفاء من سداد القروض،بقدم بنك التسليف التابع الى التنمية الإجتماعي في السعودية إلى تقديم الكثير من الخدمات والتي تساعد على الإعفاء من سداد القروض من العملاء، وخاصة لذوي الدخل المحدود حيث يوجد العديد من الشروط الخاصة للاستفادة من اعفاء بنك التسليف 1444، وخاصة للأسر المستورة.

استشارة حول إعفاء التسليف البنكي 1444 هـ – 2022 م

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى رَابِطْ لموقع وزارة المالية السَعُودِيْة الرسمي.

بعد ذلك، من الموقع، انقر على زر “الخدمات الإلكترونية” ثم انقر على أيقونة “استعلام عن الإعفاء من القرض”.

ثم اضغط على موافقتك على جميع شُروطْ وأحكام خدمة الاستشارة، وبعد التأكد من موافقتك عليها بعد قراءتها، اضغط على زر “دخول الخدمة”.

ستصل إلى صفحة الاستشارة، والتي يجب عليك قبلها ملء جميع البيانات بشكل صحيح للإعفاء من سداد القروض.

البيانات المطلوبة منك هِيْ اسمك الكامل ورقم هُويتك الوطنية وتاريخ ميلادك، ثم انقر فوق الزر “بحث”.

بعد ذلك يتم نقلك إلى صفحة الإعفاءات وهِيْ نوع الإعفاء ورقم الطلب وتاريخ تقديم الطلب ونسبة الإعفاء ومقداره.

يتم إخطارك أيضًا بحالة القبول أو الرفض، وفِيْ حالة الرفض، يتم إخطارك بأسباب الرفض ويمكنك تقديم اعتراض.

شُروطْ الإعفاء من سداد القروض المصرفِيْة

يجب على مقدم الطلب تقديم جميع المستندات المطلوبة لإثبات حالته الاقتصادية والمالية ومدى صلاحيتها وصدقها حتى لا تدعم طلبه.

نسخة من السجل العائلي ووثيقة الهُوية الوطنية الخاصة بك، ثم قم بملء باقي المعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق لتجنب حدوث خطأ قد يتسبب فِيْ رفض الطلب.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة كحد أدنى.

أحضر جميع المستندات المطلوبة ويمكنك إرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي أو أقرب مكتب بريد سعودي.

يقدم بنك التسليف العديد من الخدمات من ضمنها الإعفاء من سداد القروض وذلك من خلال موقع وزارة المالية السعودية، وفق شروط محددة، ومن أبرز شُروطْ اعفاء بنك التسليف 1444، إحضار كافة الأوراق المطلوبة ومن ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي.