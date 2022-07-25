شُروطْ الأمن العام 1443 للنساء ورَابِطْ تقديم ابشر للتوظيف jobs.sa

تم توضيح شُروطْ الأمن العام 1443 التي يجب توافرها فِيْ الراغبين فِيْ توفِيْر الأمن العام السعودي، بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب القبول والتسجيل للوَظْائِفْ فِيْ الإدارة العامة للأمن العام بالمملكة العربية السَعُودِيْة. عبر منصة التجنيد العسكري الإلكترونية أبشر مطلع الأسبوع المقبل، عن توافر الشواغر بعد الترقب الكبير للمواطنين الراغبين فِيْ الالتحاق بالخدمة العسكرية فِيْ قطاع الأمن العام بالإدارة العامة للمرور، والشُروطْ الواجب توافرها.، والمَوعِد الرسمي للتطبيق المعلن، بالإضافة إلى الحصول على رَابِطْ للدخول إلى منصة التوظيف أبشر من خلال المقال عبر موقع ثقافني.

مَتَّى سيفتح الأمن العام 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ المديرية العامة للأمن العام للموظفات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بهدف أن يتم تعيينه فِيْ رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور السَعُودِيْة. تنطبق على السلامة العامة للمرأة خلال الفترة المبينة أدناه

“يبدأ التسجيل” من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 23 يوليو 2022 م.

“نهاية العرض” الساعة 1000 من صباح يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 م. الموافق 28 يوليو 2022 د. ج.

شُروطْ السلامة العامة 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن وجود شواغر فِيْ المديرية العامة للأمن العام للتعيين فِيْ الرتبة العسكرية بالمديرية العامة للمرور المعادلة، و كانت شُروطْ القبول العام للسيدات على النحو التالي

أن يكون سعودي الأصل والأصل. يستثنى من شرط الأصل الشخص الذي نشأ مع والده أثناء خدمة الدولة خارج المملكة. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل الحاصلين على مؤهل أعلى. حسن السيرة والسمعة والسلوك. لا يمكن إدانتك بارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ألا يكون قد تم تعيينه سابقًا فِيْ منصب خاضع لنظام الخدمة العسكرية. ألا يكون قد أنهى خدمته فِيْ المراكز أو المعاهد العسكرية. ألا يعمل فِيْ أي قطاع حكومي. الوزن والطول المناسبان حسب المعايير الطبية المعمول بها. ألا تكون متزوجة من غير سعودي. اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول. فِيْ حالة الحصول على شهادة التأهِيْل خارج المملكة، يجب أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى تصديقها.

رَابِطْ توفِيْر التأمين العام للمرأة 1443 أبشر للتوظيف

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي مَوعِد فتح باب التسجيل لوَظْائِفْ المديرية العامة للأمن العام للوصول إلى رتبة جندي بالإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

من خلاله يمكن الدخول لملء بيانات النموذج الأولي للتقدم للوَظْائِفْ العسكرية المعلنة، ويمكن لمن يرغب فِيْ الحصول على رَابِطْ التسجيل فِيْ الأمن العام للمرأة القيام بذلك من خلال الرَابِطْ التالي

يتم تقديم الطلب من خلال بوابة التوظيف أبشر (يعمل).

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

قطاعات الأمن العام 1443

تضم المديرية العامة للأمن العام السعودي عددًا من القطاعات وهِيْ (الإدارة العامة للمرور – الإدارة العامة لدوريات الأمن – الإدارة العامة للأدلة الجنائية – القوات الخاصة للسلامة على الطرق – القوات الخاصة لسلامة الطرق للحج والعمرة – التدريب الأجنبي – المديرية العامة للأسلحة والمتفجرات – قوى الأمن الدبلوماسي الخاص – مراكز الشرطة بالمناطق – إدارة التوجيه الفكري والمعنوي – الخدمات الطبية – إدارة المباحث الجنائية).

أما إدارات الأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فهِيْ (إدارة علوم الشرطة – سلامة الطرق – المساعدة والتحقيق – دوريات الشرطة – المباحث الجنائية – أمن الحج والعمرة – المباحث الجنائية – دوريات الأمن والمرور – قسم المهام. والواجبات – إدارة المكاتب).

بوابة التوظيف أبشر وزارة الداخلية

فِيْ حالة تقديم طلب التوظيف إلى الأمن العام أو إكَمْال نموذج طلب الأمن العام 1443، يجب الاحتفاظ برقم الطلب الخاص بك، وفِيْ حالة فقدان رقم الطلب، يمكن لمقدم الطلب الحصول عليه . مرة أخرى عن طريق الدخول إلى منصة أبشر للتوظيف> النقر فوق الاطلاع على الطلبات وسيتم عرض جميع طلبات التوظيف الخاصة بك> أدخل البيانات المطلوبة لمقدم الطلب> ستظهر قائمة بجميع الوَظْائِفْ التي تم التقدم لها.