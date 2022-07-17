شُروطْ التسجيل فِيْ حافز الجديد البحث عن عمل 1443

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن شُروطْ للتسجيل فِيْ حافز محرك البحث الجديد “جوجل”. تقليص عدد العاطلين عن العمل، وتجدر الإشارة إلى أن الشاب السعودي المستوفِيْ لشُروطْ والمستفِيْد من برنامج حافز يحصل على دعم اقتصادي يصل إلى 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهرًا لتحفِيْزه على البحث الجاد عن الشخص المناسب. الوظيفة السابقة كيفِيْة التسجيل فِيْ حافز لأول مرةإلى نص المقال.

شُروطْ التسجيل فِيْ حافظ

يجب على المواطن الذي يتقدم بطلب للحصول على مبادرة حافز الوطنية استيفاء عدة شُروطْ حتى يتم قبوله فِيْ دعم البحث عن عمل، نوضح أهم الشُروطْ أدناه

أولاً يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة.

ثانيًا أعمارهم تتراوح بين عشرين وستين عامًا.

ثالثًا، أن يكون مقيماً إقامة دائمة فِيْ المملكة وألا يكون مقيماً خارجها لأكثر من شهرين خلال السنة السابقة لتقديم الطلب.

رابعًا، لا يُسمح لموظفِيْ الحكومة أو القطاع الخاص بالتقدم.

خامساً لا يستحق المتقدم معاشاً تقاعدياً.

سادساً لا يقبل أصحاب النشاط التجاري.

سابعا، يجب أن تكون قد انقضت 6 أشهر منذ تخرج الطالب من الكلية أو المدرسة الثانوية.

ثامناً ألا يكون لديك دخل شهري يزيد عن المساعدات المالية.

رقم حوافز خدمة العملاء

يستقبل برنامج حافز أسئلة واستفسارات المواطنين عبر أرقام التواصل 920020301 و 920011559، من السابعة صباحاً حتى الحادية عشرة ليلاً. الموقع الرسمي لشركة طاقات والصفحة الرسمية على تويتر.

أخيرًا، كتبنا لك كل ما يدور حول هذا الموضوع المهم، وهُو من أهم الشُروطْ المطلوبة للقبول فِيْ برنامج حافز، والآن يمكنك التواصل معنا من خلال خانة التعليقات، فقط اترك سؤالك أو استفسارك أدناه وسنقوم نحن سوف نحضر الرد عليك على الفور فِيْ غضون ساعات