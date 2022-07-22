شُروطْ التسجيل فِيْ منصة جود الإسكان وكيفِيْة التسجيل

شُروطْ التسجيل فِيْ منصة جود الاسكان وكيفِيْة التسجيل فِيْ السَعُودِيْة وكيفِيْة الاستفادة من الخدمات الهامة التي تقدمها مبادرة جود الاسكان. ولعل هذه الأسئلة تطارد أذهان الكثير من العائلات المحتاجة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، الذين يجدون أنفسهم الآن أمام فرصة كبيرة للحصول على سكن جديد وإقامة من خلال منصة تواجد الإسكان فِيْ مناطق مختلفة من المملكة العربية السَعُودِيْة، و هذا ما سنعرفه من خلال موقع ثقافني.

وجود السكن

تعتبر منصة جود من أهم مبادرات الإسكان التنموي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث تتعاون الحكومة مع مختلف الجمعيات والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني لتوفِيْر سكن صحي ومميز لجميع الأسر المحتاجة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. خلال الفترة القادمة.

كَمْا توفر منصة جود فرصة لجميع المواطنين الراغبين فِيْ المساهمة فِيْ تلك المنصة خلال الفترة المقبلة، حيث تتميز بشفافِيْة ونزاهة عاليتين، ويتم توضيح كافة التفاصيل فِيْ أسرع وقت ممكن من خلال موقع المنصة.

شُروطْ التسجيل فِيْ منصة جود للإسكان

كانت شُروطْ التسجيل فِيْ المنصة الإسكانية كَمْا يلي

أن يكون المتقدم من الحاصلين على الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً فِيْ بوابة سكني

الحد الأدنى لعدد أفراد الأسرة الذين يرغبون فِيْ الحصول على الدعم هُو 5

يجب على مقدم الطلب تضمين كافة تفاصيل راتبه وداخله

يجب على مقدم الطلب إثبات أنه ليس لديه إقامة دائمة أو إقامة دائمة.

التسجيل على منصة الإسكان

هناك بعض الخطوات التي يجب اتخاذها فِيْ حالة رغبة المواطن فِيْ التسجيل فِيْ منصة جود للإسكان، سواء كان أحد “المساهمين” أو من يرغب فِيْ الحصول على الدعم المقدم من هذه المبادرة.

كانت تلك الخطوات على النحو التالي

أدخل الموقع منصة جود للإسكان فِيْ المملكه العربيه السعوديه.

بعد ذلك، تحتاج إلى اختيار حقل “حسابي” أو حقل “تسجيل جديد” فِيْ الصفحة الرئيسية.

فِيْ هذه الخطوة، سيتعين على الشخص الاختيار بين المساهمة أو الرغبة فِيْ تلقي الدعم.

اكتب جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهُوية الوطنية وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة وغيرها من المعلومات المطلوبة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات، انتقل إلى علامة التبويب “تسجيل الحساب”.

حق جود فِيْ الدعم

تتيح منصة التواجد السكني خدمة استشارات الأهلية لمواطني المملكة العربية السَعُودِيْة للتأكد من أن المواطن مؤهل للحصول على الدعم المقدم من المبادرة أم لا، وتسجيل بياناته والتشاور بشأن أهليته إلكترونيًا بالكامل.، وهذا هُو يتم ذلك باتباع الخطوات التالية