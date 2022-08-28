شُروطْ التقديم على قرض إمكان من مصرف الرَاجحّيْ.. أشهر مصارف السَعُودِيْة، يعد مصرف الراجحي من أكبر وأشهر المصارف في السعودية، والذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومن أبرزها تقديم قرض إمكان، حيث له الكثير من الفروع في كافة المملكة السعودية، ويمكن الحصول على قرض إمكان من مصرف الرَاجحّيْ، وذلك وفق شروط محددة، مما كثرت التساؤلات للتعرف على شُروطْ التقديم على قرض إمكان

شُروطْ قرض إمكانات مصرف الرَاجحّيْ

للتقدم للحصول على القرض، يجب على العميل توفِيْر شُروطْ مصرف الرَاجحّيْ لقرض إمكان، والمتمثلة فِيْ نقاط محددة نبلغك بها

للسعوديين والمقيمين الدائمين فِيْ الأراضي السَعُودِيْة. أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن ألفِيْ ريال سعودي، أما بالنسبة للمتقاعدين فِيْجب أن تكون قيمة الدخل الشهري أكثر من تسعمائة ريال سعودي.

أن العميل لديه تاريخ ائتماني. بالنسبة للفئات العمرية العمر المؤهل للمتقدم هُو عشرين سنة ولا يزيد عن الستين سنة، وفِيْ حال بلوغه سن التقاعد يصل إلى سبعين سنة. مسجل فِيْ مصرف الرَاجحّيْ وعميل نشط فِيْه.

أوراق قروض إمكان الخاصة بشركة الرَاجحّيْ

بعد التأكد من الشُروطْ المذكورة أعلاه ننتقل إلى الخطوة التالية وهِيْ توفِيْر المستندات والأوراق اللازمة للقرض وهِيْ

كشف حساب مطبوع يوضح قيمة الدخل الشهري. شهادة الضمان الاجتماعي للعميل. إحضار أصل بطاقة الهُوية للمواطن. تقديم بيان يوضح بالتفصيل الدخل الشهري للأشهر الثلاثة السابقة.

تطبيق إمكان الرَاجحّيْ وطريقة التسجيل

يستخدم تطبيق إمكان الرَاجحّيْ لتسهِيْل متابعة العملاء والمقترضين لتفاصيل القروض والبرنامج بشكل مستمر. لذلك فهُو تطبيق مهم لعملاء الرَاجحّيْ ويتم التسجيل على النحو التالي

حمل تطبيق إمكان الرَاجحّيْ.

افتح التطبيق وأنشئ حسابًا به، ثم افتح الصفحة الرئيسية. يتم اختيار التمويل الشخصي من هناك لتقديم طلب تمويل لتقديم الطلب للبنك للموافقة عليه. بعد الإدخال الناجح، انقر فوق “إرسال” لة الطلب على الفور.

هناك الكثير من شُروطْ التقديم على قرض إمكان التي يجب أن تتوفر في كافة المواطنين للاستفادة من قرض إمكان، ومن أبرز شُروطْ التقديم على قرض إمكان المقيمين الدائمين فِيْ الأراضي السَعُودِيْة،أن لا يقل الراتب الشهري للعميل عن ألفِيْ ريال سعودي.