شُروطْ التقديم فِيْ كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتخصصات المتاحة

يمكن لجميع الطلاب الآن التعرف على شُروطْ التقديم إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتخصصات المتاحة، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الجوي السَعُودِيْة فتح باب التقديم للكلية لجميع الطلاب الراغبين فِيْ الانضمام إلى الطيران. جنود دفاع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولكن هناك العديد من الشُروطْ التي وضعتها وزارة الدفاع ويمكنك أيضا الاطلاع على جميع التخصصات المتاحة من خلال هذا المقال.

شُروطْ التقديم لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

تعتبر كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي من أهم الجامعات المتميزة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تأسست لأول مرة فِيْ 30 مايو 1998 ومقرها الرئيسي فِيْ مدينة الطائف. تشهد الجامعة سنويًا عددًا كبيرًا من الطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق بالجامعة والانضمام إلى الدفاع الجوي السعودي ومن الشُروطْ الأساسية للالتحاق بكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي ما يلي

يشترط فِيْ الطالب المتقدم للجامعة أن يكون سعودي الجنسية وليس لديه جواز سفر آخر.

يجب أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي وليس السنوات السابقة.

ألا يقل مجموع الثانوية العامة للمتقدم عن 80٪ ومؤشر أداء الطالب لا يقل عن 60٪.

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 17 و 22 عامًا.

طلاب كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

توجد مجموعة متميزة من التخصصات المتوفرة فِيْ كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي وهِيْ كالتالي

أنظمة الدفاع الجوي.

الدراسات العلمية الأكاديمية.

الآداب والتمارين العسكرية.

التطبيقات العلمية والدراسات الفنية.

الدراسات المدنية.

خطوات التقديم لكلية الملك عبدالله للدفاع الجوي