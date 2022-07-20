شُروطْ التقديم منصة الضمان المطور وكيفِيْة التقديم 1443

تعتبر منصة التأمين المتطورة من أهم الأنظمة الحديثة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تقدم الدعم المالي لمجموعة كبيرة من المواطنين السعوديين بهدف تزويدهم بمستوى مالي جيد يساعدهم على عيش حياة جيدة نوعاً ما. . يسأل المواطنون عن تفاصيل برنامج مزايا الضمان الاجتماعي المطور لتحسين مستوى مزايا الضمان الاجتماعي للمعيشة.

شُروطْ التقديم من خلال منصة الضمان للمطورين

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن هناك شُروطًْا معينة يجب أن يستوفِيْها الشخص حتى يتم قبوله فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المطور. ومن أهم هذه الشُروطْ ما يلي

يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية مقيم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، باستثناء أبناء المطلق غير السعودي والأيتام وذوي الإعاقة، وأرملة أو مطلقة، بشرط أن يكون لديهم أبناء سعوديين. أنكَمْ لستم من سكان البيوت لأنهم يضمنونها بالكامل. قد لا يكون لديك ممتلكات ثمينة ومكلفة. حمل جميع المستندات والأوراق المطلوبة المتعلقة بها. أن يقل دخل الفرد عن الحد الأدنى المضمون وهُو 1100 ريال سعودي.

كيفِيْة التقديم على Developer Assurance Platform

أدخل الموقع الرسمي لمنصة ضمان المطور. ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة. ثم اختر الوصول إلى الملف الموحد. ثم املأ المعلومات المطلوبة. ثم انقر فوق زر القبول والموافقة والإرسال. ثم يتم متابعة إجراءات التقديم.

كَمْ من الوقت يستغرق القبول أو الرفض من خلال منصة الضمان المطورة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتم التحقيق فِيْ طلب المواطن وتقييمه خلال 3 أيام من تقديم طلب التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر.

لم يتم قبول الطلب لأسباب مختلفة، منها عدم تقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة، وعدم وجود شُروطْ الضمان الاجتماعي المطورة فِيْ مقدم الطلب، وتقديم بيانات ومعلومات شخصية غير كاملة أو غير صحيحة، وعدم تحديد الراتب الشهري لمقدم الطلب.

ما هِيْ نسب الدعم المتاحة من خلال منصة الضمان المطورة

حدد مسئولو الضمان الاجتماعي المطورون نسب الدعم المقدم للمواطن، مبينين أن دعم هذا النظام يعتمد على عدد أفراد الأسرة، حيث يحصل كل مواطن سعودي على 1100 ريال سعودي، ودعم غذائي 84 ريال سعودي وبدل كهرباء 72 ريال سعودي. وبذلك يكون مبلغ الضمان فِيْ النهاية 1256 ريال للفرد. احتساب الضمان المستحق حسب عدد افراد العائلة. لا ينطبق هذا النظام على الموظفِيْن، لأن مبلغ الضمان يحسب بمقدار النفقة مطروحًا منه نصف الراتب، فِيْكون الباقي مقدار الضمان لأصحاب الدخل.