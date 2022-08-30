شُروطْ الحصول على تعويضات الهدد فِيْ جدة، أعلنت اللجنة اللجنة المسؤولة عن الهدد الفترة الأخيرة عن دفعها لتعويضات للكثير من البيوت التي تعرضت للهدد والتي يبلغ عددها حوالي 17 ألف أسرة وجاء ذلك ضمن بعض شُروطْ الحصول على تعويضات الهدد فِيْ جدة، كما وبين الأمانة العامة عن القيام بالبدء في استقبال الطلبات وذلك من خلال الموقع الخاص بالأمانة العامة والجدير بالذكر بأن بقيمة تعويضات تصل إلى 374 مليون ريال.

شُروطْ الحصول على التهديد بالتعويض فِيْ جدة

وعلى الصعيد ذاته، أوضحت الهِيْئة العامة للعقار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

من حيث تنشأ لجنة الأحياء الفقيرة بمدينة جدة أو تتفرع منها، تفتح أبوابها بشكل دائم أمام المواطنين.

من أجل استكَمْال وإنهاء إجراءات صرف تعويضاتهم عن هدم منازلهم.

يتم ذلك من خلال بضع خطوات بسيطة –

يمكنك تقديم رقم التوثيق وإثبات الإخلاء الذي حصلت عليه عندما غادرت المبنى.

وكذلك تقديم نسخة من وثيقة الملكية الخاصة بك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقديم آخر فاتورة مياه أو كهرباء.

جنبا إلى جنب مع صورة توضح العقار إذا كان لديك واحد وكذلك كتابة جميع بيانات مالك العقار.

وكذلك نسخة من هُويتك الشخصية مع التوكيل القانوني.

وهُويتك الشخصية ورقم الآيبان الخاص بالمستفِيْد الفردي لتحويل مبلغ الابتزاز إلى هذا الحساب.

وعن آلية احتساب القيمة المعروضة للتعويض عن الإخلاء من الأحياء الهامشية.

تم تسليمه إلى كل أسرة أو منزل، أوضح سكرتير الحي أن عمليات الإخلاء ستنتهِيْ.

وكذلك تنظيم خطط التحسين والتطوير لهذه الأحياء.

بعد ذلك، ستتم إزالة الحطام من عملية الإزالة وسيتم تعويض أصحابها، ويختلف التعويض.

من بيت إلى آخر، المنازل والعقارات التي تحتوي على سند ملكية قانوني وقانوني، يتم تعويض المالك.

قيمة الأرض والمباني على تلك الأرض وتكاليف الآثار.

هناك بعض شُروطْ الحصول على تعويضات الهدد فِيْ جدة والتي يجب على كافة المواطنين الذين تضررو من الهدد أن يستوفوا الشروط، حيث لم يتم تحديد لحتى هذه اللحظة الشروط الواجبة لصرف تعويضات إزالة المناطق والأحياء العشوائية.