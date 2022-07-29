شُروطْ الحصول على معلم متقدم وكيفِيْة التقديم

شُروطْ الحصول على مدرس متقدم وكيفِيْة التقديم من الأمور المهمة التي يهتم جميع المعلمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بمعرفتها، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن شُروطْ معينة لترقية مدرس من رتبة وظيفِيْة واحدة. إلى درجة أعلى. شُروطْ الحصول عليها وشكل وتاريخ تقديم العروض الترويجية من خلال نظام فارس الإلكتروني.

شُروطْ الحصول على مدرس متقدم

وضعت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعض الشُروطْ لترقية مدرس من رتبة ممارس إلى متقدم، وهذه الشُروطْ على النحو التالي

يجب أن يكون لدى المعلم رخصة مهنية.

يجب أن يكون المعلم قد حصل على تقييم أداء وظيفِيْ فِيْ آخر 3 سنوات بتقدير جيد جدًا.

يجب أن يكون المعلم يعمل فِيْ المنصب الحالي منذ أكثر من ست سنوات.

يجب أن يكون المعلم قد حقق الحد الأدنى من الدرجات لأداء التطوير المهني.

يجب أن يكون المعلم قد حصل على نقاط لتقييم الممارسات الإبداعية.

أن يكون المعلم قد عمل فِيْ درجة الترقية لمدة لا تقل عن سنتين.

يجب على المعلم أن يحسب وقت الخدمة التي عمل من أجلها وفق المعايير التعليمية.

يجب أن يكون المعلم قد حصل على نقاط لتأثير التدريس على تعلم الطلاب والتحسين الأكاديمي.

كيفِيْة التقدم للترقية إلى مدرس متقدم

وفرت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للمعلمين خدمة التقدم للترقية إلى معلم متقدم إلكترونيًا عبر موقع الرسوم الرسمي، وفِيْما يلي خطوات التقديم

اذهب مباشرة إلى موقع الأسعار الرسمية.

انقر فوق الخدمة الذاتية للموظف.

اختيار الترقيات التدريسية.

انقر لتقديم طلب ترقية من مدرس ممارس إلى مدرس متقدم.

أدخل المعلومات المطلوبة فِيْ الحقول المخصصة.

قم بإرسال جميع المستندات المطلوبة.

الفرق بين المعلم الممارس والمعلم المتقدم

يختلف المعلم المتقدم عن المعلم الممارس فِيْ نواحٍ قليلة، وهِيْ

المعلم الممارس أعلى من الخريج ومرخص له بمزاولة المهنة من قبل الجهات المختصة.

فِيْ تلك الفترة، يسعى المعلم الممارس إلى اكتساب الخبرة والمعرفة العميقة فِيْ المادة العلمية التي يدرسها، وفهم طرق التدريس المتقدمة لمساعدة الطلاب على فهم المنهج بطريقة سهلة ومبسطة.

المعلم المتقدم هُو مدرس بجانب المعلم الممارس على السلم الوظيفِيْ للتدريس، وهُو أكثر خبرة من المعلم الممارس، ولديه فهم أفضل للمناهج الدراسية، وأكثر دراية باستراتيجيات التدريس المناسبة للعمر.