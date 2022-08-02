شُروطْ الدعم السكني وطريقة التسجيل عبر بوابة sakani.sa

وقد لاحظت الحكومة السَعُودِيْة أن هناك فئات معينة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على وحدات سكنية، وعلى هذا الأساس تم منحهم دعمًا ماليًا بحيث يحق لكل مواطن الحصول على وحدته السكنية الخاصة به، وبناءً عليه سنقوم بتوضيح أهم شُروطْ الدعم. السكن الجديد وطريقة التقديم الالكتروني له.

شُروطْ دعم الإسكان

وضعت الحكومة السَعُودِيْة سلسلة من الشُروطْ التي يجب على كل متقدم استيفاؤها حتى يتم قبوله للتسجيل فِيْ الدعم السكني، وهذه هِيْ أبرز الشُروطْ أدناه

يجب ألا يكون المتقدم قد استفاد من دعم الإسكان لمدة أقصاها 5 سنوات.

أيضًا، يجب ألا يكون هناك سجل عقاري باسم مقدم الطلب للسنوات الخمس الماضية.

يجب أن يكون الحد الأدنى لسن المتقدم حوالي 25 عامًا.

كيفِيْة التسجيل للحصول على دعم السكن

قدمت وزارة الإسكان السَعُودِيْة خدمة إلكترونية تسهل على المتقدمين التسجيل للحصول على الدعم الإسكاني. هذه هِيْ طريقة التسجيل للحصول على دعم السكن على النحو التالي

فِيْ البداية، يقوم مقدم الطلب بالدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لمنصة سكني على الإنترنت، من خلال رَابِطْ ويب سكني.

بعد ذلك ننتقل إلى أيقونة القائمة الرئيسية مباشرة على الصفحة.

بعد ذلك نضغط على أيقونة التسجيل فِيْ منصة سكني عبر

أدخل تاريخ ميلاد مقدم الطلب وعدد البيانات المطلوبة على الصفحة.

سيتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم هاتف مقدم الطلب والذي تم تسجيله من خلاله.

سيقوم مقدم الطلب بعد ذلك بالنقر فوق الرمز لقبول الشُروطْ والأحكام.

بعد ذلك ستنتقل إلى أيقونة أنك لست روبوتًا، ومن ثم سيحصل مقدم الطلب على كلمة المرور الخاصة من خلال منصة أبشر، وبالتالي سيتم تحويلها إلى الدعم السكني بعد التحقق من صحة البيانات.

لتقديم أي استفسار يتعلق بدعم الإسكان، يجب على كل متقدم الاتصال بهذا الرقم 199090.

وفِيْ الختام قدمنا ​​لكَمْ كافة التفاصيل التي تدور حول شُروطْ الدعم السكني التي وضعتها الحكومة السَعُودِيْة بهدف توفِيْر المنازل للفئات الأكثر احتياجًا لهذا الدعم، كَمْا قمنا بإدراج طريقة التسجيل. إلكترونيًا ضمن خدمة دعم الإسكان.