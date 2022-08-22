شُروطْ الدعم السكني 1443 مَوعِد صرف الدعم وطريقة التسجيل فِيْ سكني sakani والمستندات المطلوبة، يعدد تنظيم الدعم السكني من الانظمة البارزة في المملكة السعودية، والذي يقوم بتقديم العديد من المساعدات المالية و السكنية للأسر المحتاجة والمستورة في المملكة السعودية، وذلك وفق شروط تم وضعها من قبل وزارة الاسكان، حيث كثرت التساؤلات حول طريقة التسجيل فِيْ سكني sakani.

شُروطْ الدعم السكني 1443

هناك بعض الضوابط التي وضعتها الحكومة السَعُودِيْة لقبول طلب تسجيل منزلي من أجل استحقاق الصيانة، وهِيْ

يشترط أن تكون سعودي الجنسية من أبوين سعوديين.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة، باستثناء الأرملة أو المطلقة التي تعول الأبناء بشرط مرور عامين على طلاق المطلقة.

عدم امتلاك منزل للعيش فِيْه، طالما لم تنقض 5 سنوات دون تسجيل منزل خاص باسمك.

يشترط ألا تتلقى الأسرة فِيْ السابق دعمًا من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية.

الإقامة الدائمة للأسرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا يتطلب استمرار الالتزام بشُروطْ الاستحقاق من تاريخ تقديم الطلب حتى الرد عليه.

هذه هِيْ شُروطْ الدعم السكني التي يجب تها وإتاحتها من أجل التأهل للحصول على الدعم.

المستندات والأوراق اللازمة لتقديم طلب دعم السكن

للرد على طلب الدعم، يجب إكَمْال جميع خطوات الطلب واستكَمْال المستندات والأوراق المطلوبة للتأهل لبرنامج الإسكان، وهِيْ

راتب المفردات.

جميع الأوراق مملوكة لوزارة الإسكان.

السجل المدني للعائلة.

يجب على المطلقات والأرامل تقديم المستندات الداعمة.

تاريخ صرف الدعم السكني 1443

يبحث جميع المستفِيْدين من برنامج سكني عن مَوعِد تخفِيْض الدعم، ويتم تعديل شُروطْ الحصول على السكن له كل شهر، حيث أن الحكومة حددت مَوعِدًا محددًا لصرف الرواتب، وهُو اليوم الرابع والعشرون. من كل شهر ميلادي، وهذا اليوم لشهر يوليو 2022 يصادف يوم الأربعاء 24 يوليو 2022 الموافق 25 ذو الحجة 1443 سيتوفر الراتب فِيْ آليات الصرف.

أعلن رئيس صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أنه تم إيداع 853 ريالاً سعودياً فِيْ حسابات مستفِيْدي الدعم السكني لشهر يوليو 2022. أحصل على دعم مالي شهري من إقامتي.

كيفِيْة التسجيل للحصول على الدعم السكني

يمكنك طلب الدعم الإلكتروني من سكني عبر الموقع الرسمي لوزارة الإسكان من أجل التنمية بالخطوات التالية

أدخل الموقع الرسمي البرنامج السكني.

ستظهر الصفحة الرئيسية، انقر فوق تسجيل الدخول وحدد تسجيل جديد.

أدخل رقم الهُوية وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف المحمول.

سيظهر أمامك رمز تحقق، أدخله فِيْ المربع المخصص له.

ثم اضغط على متابعة.

قبول جميع الشُروطْ والأحكام.

سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور المؤقتة.

ثم أدخل كلمة مرور جديدة.

ثم تابع تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

اقبل جميع الشُروطْ والأحكام المذكورة أعلاه.

قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم انقر فوق تسجيل.

سيتم عرض بعض الأسئلة حول حالة المسكن والسكن وعدد أفراد الأسرة.

أجب عن الأسئلة بشكل صحيح وتأكد من إدخال البيانات الصحيحة لأنها من الشُروطْ الأساسية.

ثم اضغط على تأكيد.

وبذلك سترسل رسالة بنجاح التطبيق فِيْ برنامج سكني، وتتم ة البيانات بعد التأكد من شُروطْ سكني والرد عليه بقبول الأهلية للدعم.

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة المساعدة فِيْ دعم الإسكان للعائلات التي ليس لديها منزل للعيش فِيْه أو ليس لديهم منزل خاص بهم. خدمات تساعد المواطن السعودي.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية

يمكنك استشارة حول الحق فِيْ دعم السكن أو تاريخ صرف الدعم باتباع الخطوات التالية

أولاً، اذهب إلى موقع دعم الإسكان.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك، ثم اضغط على تسجيل.

بعد ذلك، من الصفحة الرئيسية، انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اسأل برقم التعريف، واكتب رقم التعريف، ثم اضغط على تحقق.

أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام.

ثم انقر فوق استعلام.

شُروطْ دعم السكن للمتقاعدين 1444

وضعت وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بعض الشُروطْ لقبول طلب الدعم السكني من المتقاعدين وهِيْ

لم يمتلك مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته منزلًا منذ 5 سنوات.

كن مواطنًا سعوديًا.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

عدم تلقي مساعدات إسكانية من قبل.

لا يمتلك المتقدم أكثر من 3 سيارات.

إحضار مستند إقرار المعاش لمقدم الطلب موضحًا به الراتب الشهري لمقدم الطلب.

كيفِيْة الاتصال بالدعم السكني 1443

طورت وزارة الإسكان السَعُودِيْة أكثر من طريقة للتواصل مع الدعم السكني للاستفسار عن البرنامج ومَوعِد صرف الدعم. يمكنك الاتصال بسرعة من خلال الرقم الموحد على الرقم التالي 920033321. كَمْا يمكنك إرسال شكوى والاتصال بصندوق التنمية العقارية، ويمكن للمستفِيْدين الاتصال بهذا الرقم 199090.

شُروطْ دعم السكن للمرأة

يمكن للمطلقات والأرامل الحصول على مساعدة الإسكان. شُروطْ المساعدة السكنية للمطلقات هِيْ

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مضى عامان على طلاق المطلقة للحصول على نفقة الطفل.

يجب أن يكون أبناء المتقدم من أصول سعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب دخل شهري ثابت.

لم يحصل مقدم الطلب على دعم الإسكان مقدمًا.

يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب أصول ذات قيمة أو أموال مسجلة باسم مقدم الطلب.

إحضار الأوراق والمستندات المطلوبة.

شُروطْ الدعم السكني للمطلقات

كَمْا يحق للمطلقات الحصول على مساعدة سكنية، ولكن بشُروطْ مختلفة تحددها وزارة الإسكان. الشُروطْ هِيْ

أن تكون المطلقة سعودية.

مقيم دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

مرت سنتان على الطلاق المتقدم.

لا تمتلك صاحبة الطلب وحدة سكنية خاصة بها.

أن يكون أولاد المطلقة سعوديين.

لم تكن قد تلقيت سابقًا مساعدة إسكانية.

لديك دخل شهري ثابت.

لا يجوز تسجيل البضائع أو الأصول ذات القيمة باسمك.

مَتَّى يحق لشخص واحد الحصول على مساعدة الإسكان

من الشُروطْ الأساسية للحصول على الدعم السكني أن يكون المتقدم أسرة مكونة من عدة أفراد، فلا يحق للفرد الواحد الحصول على الدعم إلا فِيْ الحالات التالية

فِيْ حالة وجود أم متوفاة وأم غير سعودية لمقدم الطلب، وكان الأبناء سعوديين، يحق للأبناء التقديم حتى لو كانوا غير متزوجين.

إذا كان الوالدان متوفِيْن ولهما أكثر من أخ، ذكر أو أنثى، يحق للأخ، حتى لو كان أعزب، التقدم بطلب للحصول على مساعدة سكنية.

الحالات التي يتم فِيْها تعليق الدعم السكني

حدد الدعم السكني بعض الشُروطْ الأساسية التي يجب على مقدم طلب الدعم استيفاؤها، وفِيْ حالة عدم الامتثال لهذه الشُروطْ، سيتم تعليق دعم الإسكان. افتراضات التعليق هِيْ

إذا كان مقدم الطلب لا يستطيع دفع رسوم الدعم السكني فِيْ الوقت المحدد.

عدم تقديم المستندات والأوراق اللازمة لطلب الدعم السكني.

فِيْ حال كان مقدم الطلب هُو صاحب منزله ومسجل باسمه.

شُروطْ دعم السكن للأرملة

كَمْا يتيح دعم الإسكان دعم الأرامل التي توفِيْ زوجها، ولكن يجب استيفاء بعض الشُروطْ، وهِيْ

يشترط فِيْ المطلقة أن تكون سعودية الجنسية.

يقيم بشكل دائم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أن يكون لمقدم الطلب دخل شهري ثابت.

لم تكن قد تلقيت سابقًا مساعدة إسكانية.

لا تملك المتقدمة وحدة سكنية مسجلة باسمها.

أنواع المنتجات السكنية

يقدم برنامج الدعم السكني عددًا كبيرًا من خدمات ومنتجات الإسكان، وهِيْ

تمويل شراء البيوت الجاهزة.

توفِيْر أرض بناء ممولة ذاتياً مملوكة للمواطن.

تمويل شراء منازل قيد الانشاء ضمن مشاريع وزارة الاسكان.

توفِيْر تمويل لشراء الوحدات السكنية من وزارة الإسكان.

خطوات طلب التنازل عن النفقة الزوجية

يسمح برنامج الدعم السكني لأحد الطرفِيْن، الزوج أو الزوجة، بالتنازل عن دعم السكن إلكترونيًا، وذلك من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى موقع برنامج دعم الإسكان.

ثم انتقل إلى الصفحة الشخصية وانقر على الأيقونة اليمنى.

الموافقة على طلب الإعفاء من دعم السكن.

سيتم إرسال رمز التحقق لتأكيد الاستقالة، يرجى إدخال.

سترى على الفور رسالة تفِيْد بأن المهمة قد اكتملت بنجاح.

كَمْ هُو دعم السكن

يتم صرف الدعم المادي للأسر المستحقة والمستفِيْدين من الدعم على أساس شهري، وتختلف قيمة هذا الدعم من شخص لآخر حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، بشرط أن يكون على النحو التالي

يحصل الفرد على قيمة الدعم بنسبة 100٪ فِيْ حالة عدم تجاوز دخله الشهري 14 ألف ريال سعودي.

بينما الشخص الذي يزيد دخله الشهري عن 15 ألف ريال يحصل على دعم بنسبة 95٪.

يتم دفع 80٪ من قيمة المساعدة السكنية لمن تجاوز دخله 16 ألف ريال سعودي.

يعد برنامج الإسكان من أحد البرامج المعروفة والبارزة في السعودية التابعة لوزارة الإسكان، والذي يقدم العديد من المساعدات المالية السكنية للأسر المحتاجة، وفق شروط محددة،والجدير بالإشارة مَوعِد صرف الدعم في أول شهر سبتمبر.