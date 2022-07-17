شُروطْ الضمان الاجتماعي المطور الجديدة 1443 sbis.hrsd.gov.sa رَابِطْ تسجيل ضمان جديد

نوضح شُروطْ الضمان الاجتماعي الجديدة التي تم تطويرها عام 1443 بعد الإعلان عن بدء تطبيق معايير الضمان الاجتماعي التي وضعتها الوزارة، حيث أن الشُروطْ القديمة التي يجب على مقدم الطلب استيفاؤها لم تعد صالحة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي من خلال نظام الضمان الاجتماعي الجديد. برنامج دعم المستفِيْدين من الضمان 1443، ولكن تم إدخال التنمية الاجتماعية للموارد البشرية لها بعض الشُروطْ للدخول فِيْ النظام، وعلى رأس شُروطْ الاستحقاق الجديدة شرط ألا يتجاوز الدخل الشهري حد الضمان الاجتماعي. المقالة، نقدم رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور حديثًا، بالإضافة إلى توضيح جميع الشُروطْ التي يجب على مقدم الطلب وعائلته استيفائها.

شُروطْ الضمان الاجتماعي للمطورين الجدد 1443

بدأ تطبيق وتفعيل نظام الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره على أساس مرسوم ملكي بهدف تحقيق قدر أكبر من الاستقرار، وإيجاد الوسائل اللازمة لتوفِيْر الدعم الاقتصادي المناسب للأسر والأشخاص الأكثر احتياجًا والمستحقين للمساعدة. نقدًا، من أجل تغطية وتلبية الاحتياجات الأساسية والرئيسية للأسر المؤهلة، وتستند الأهلية على سلسلة من الشُروطْ الواجب توافرها وهِيْ كالتالي

الشرط الأول أن تكون مقيمًا بشكل دائم فِيْ المملكة، والإقامة الدائمة تعني التواجد داخل أراضي المملكة لمدة 12 شهرًا قبل تاريخ التقديم.

ثانياً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية عدا الفئات المذكورة فِيْ الجدول التالي

فئة الشُروطْ زوجة المواطن المطلقة والأرملة لديه أطفال سعوديون. الإقامة الدائمة للنساء والأطفال فِيْ المملكة. تقديم إقامة سارية المفعول. أبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي الإقامة الدائمة للزوجة والأبناء فِيْ المملكة. توافر إقامة سارية المفعول. إثبات الزواج بوثيقة رسمية. ذوي الإعاقة – الأيتام – الأرامل مع الأيتام بطاقة التنقل صالحة.

ثالثاً يجب أن يكون الدخل المحسوب لمقدم الطلب أقل من حد الضمان الاجتماعي المطوّر وهُو 1100 ريال سعودي للمُعيل و 550 ريالاً للمُعال.

رابعاً تطبيق معايير حيازة واستخدام التراث المنصوص عليه فِيْ اللوائح.

خامساً الالتزام بكافة متطلبات الموارد البشرية المتعلقة بخطط الصحة والتعليم والتوظيف والتأهِيْل.

خامساً ألا تكون مقيمًا فِيْ أي من مراكز الإيواء التي ترعاها الدولة.

سادساً عدم امتلاك الأصول أو الأصول أو الأصول عالية القيمة التي يتم الإفصاح عنها عند التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي المطوَّر.

تطوير رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية بتمكين منصة خاصة لبرنامج الضمان الاجتماعي الجديد، منذ إطلاقها لمنصة الحماية الاجتماعية والدعم لاستقبال طلبات التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد للمتقدمين الجدد المسجلين فِيْ النظام القديم من خلال تقديم طلب جديد ابدأ التقديم على المنصة.

تعتبر المنصة الأمنية المطورة بوابة شاملة لجميع خدمات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تلقي طلبات جديدة للأمن المطور، كَمْا يمكن متابعة حالة الطلب والتشاور حول الضمان الاجتماعي فِيْ السجل المدني لمعرفة النتيجة. . الأهلية والأهلية يمكن الحصول على رَابِطْ التسجيل والاستشارة من خلال ما يلي

تم تطوير رَابِطْ جديد للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي (http//sbis.hrsd.gov.sa/).

شُروطْ الضمان الاجتماعي للمطور 1443

ألغت الموارد البشرية الشُروطْ المتعلقة بالعمر والحالة الاجتماعية والمهنية فِيْ النظام الجديد، ولم يعد عمر المتقدم يؤثر على أحقية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، ولا يؤثر على الأهلية لأن مقدم الطلب يعمل أو عاطل عن العمل، أو أن مقدم الطلب مطلق أو مطلق. أرملة لكنها فرقت بين المطلقة التي لها ولد أو أكثر والمطلقة التي ليس لها أطفال.

أبعد من ذلك، لا يوجد فرق بين متقدم وآخر إلا فِيْ توافر معايير الأهلية العامة الموضوعة ضمن شُروطْ الضمان الاجتماعي الجديدة المطورة مع النقاط العالية المرفقة، حيث أصبح نظام الضمان الاجتماعي الجديد معتمداً كلياً على إجمالي الدخل الشهري من الأسرة المقيمة فِيْ نفس المسكن ثم مقارنتها بالحد الذي يمنع الضمان. لذلك فهُو يشمل الفئات التي لم تكن موجودة فِيْ الضمان القديم.

Cabe señalar que el programa ha pasado a considerar como una sola familia a las personas que residen en una misma vivienda, con excepción del estudiante que reside fuera de la ciudad o domicilio con fines de estudio, en donde este estudiante se incluye entre los subordinados de العائلة. التي ينتمي إليها، ولكن يجب أن يكون عمره بين ثمانية عشر وخمسة وعشرين عامًا، وفِيْ هذه الحالة، يجب على العضو قبول الجمعية والموافقة على أنها تابعة لرب الأسرة.

منصة للدعم والحماية الاجتماعية

بعد استكَمْال الطلب إلى برنامج الضمان الاجتماعي، إذا تم التأكيد على تطبيق شُروطْ الضمان الاجتماعي المطورة حديثًا، ينتظر مقدم الطلب فترة لا تقل عن خمسة وعشرين يومًا، وقد تتجاوز هذه الفترة ما يقرب من خمسة وخمسين يومًا، و بعد أن تبدأ لجنة الدراسة مهامها بدراسة الطلب المقدم بناء على البيانات المسجلة بالموقع والواردة من الجهات ذات العلاقة.

يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية لمقدم الطلب، ويتم إرسال إشعار عبر الهاتف الخلوي المسجل فِيْ النظام والذي يتضمن نتيجة الأهلية، كَمْا أنه متاح لعرض نتيجة الأهلية لمعرفة ما إذا تم قبول مقدم الطلب مرة أخرى. الضمان الاجتماعي أم لا عن طريق تسجيل الدخول الدخول إلى الحساب الشخصي عن طريق ملء البيانات أو من خلال التطبيق، ثم الانتقال إلى برامج الدعم الخاصة بي، ثم اختيار الضمان الاجتماعي.