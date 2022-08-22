شُروطْ العمالة الاندونيسية ومَتَّى يبدأ الاستقدام، قامت المملكة العربية السعودية الفترة الأخيرة بوضع بعض الشروط على العمالة الأندونيسية للعمل في السعودية مع الإتفاق مع الحكومة الاندونيسية، على طلب الاستقدام، وذلك للتسهيل القيام باختيار العمالة، والحفاظ على حق الطرفين، حيث تم وضع رابط خاص لعملية التسجيل.

شُروطْ العمل فِيْ اندونيسيا

بعد أن وقّعت وزارة العمل اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية، وضعت مجموعة من الشُروطْ نعرضها أدناه

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن أربعة وعشرين عامًا.

يجب على مقدم طلب التوظيف التقدم بطلب للحصول على عاملة منزلية إندونيسية من نفس الجنس ؛ إلا فِيْ حالة مهنة السائقة.

دفع رسوم تأشيرة العمل والبالغة ألفِيْن ومائة وسبعة وخمسين ريالاً.

تسجيل حساب على منصة أبشر، لأنها المنصة التي يتم إرسال طلب التوظيف عليها.

دفع جميع غرامات مقدم الطلب.

يتم عمل ثلاث نسخ من العقد لضمان حقوق جميع الأطراف، مقدم الطلب، مقدم الطلب والشركة كل نسخة من العقد.

أعلى مكاتب التوظيف فِيْ إندونيسيا

يوجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عدد من المكاتب حيث يمكنك التقدم بطلب التوظيف منها ما يلي

مكتب الصويدر.

توظيف القائد.

استقدام السفراء.

مكتب النجوم.

مكتب حريميلة.

استقدام عبد اللطيف.

مَتَّى يبدأ التوظيف فِيْ اندونيسيا

كان توقيع عقد التوظيف مسألة مهمة وبداية تنفِيْذ توظيف العمالة ؛ ومع ذلك، سيتم الاستقدام خلال الشهر المقبل، كَمْا أوضح السفِيْر السعودي فِيْ إندونيسيا، من أجل العمل على تحديث العمل الفني المتعلق بالتوظيف وتسهِيْل الأمر على طالب الاستقدام.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية التعاقد فِيْ جزيرة بالي، بحضور الفريق الفني للوزارة وأعضاء وزارة الخارجية، تحت رعاية الدكتور عدنان ممثل الوزارة. وكيل الوزارة.

قامت الحكومة الإندونيسية بوضع رابط خاص للمهتمين في الاستقدام من اندنوسيا، والقيام بادخال كافة البيانات المطلوبة، وفق شروط تم تحديدها من قبل الحكومة ، وسيتم البدء في الاستقدام خلال الشهر المقبل.