شُروطْ القبول فِيْ جامعة تبوك لخريجي الثانوية العامة

شُروطْ القبول بجامعة تبوك حيث أنه بعد الانتهاء من إمتحانات المرحَلْة الثانوية يستعد خريجو الثانوية العامة للدخول إلى المرحَلْة الجامعية والتي تعتبر مرحَلْة تمكينية للعمل فِيْ المجال الذي يفضله كل شخص، وهنا يبدأ كل طالب فِيْ البحث عن الجامعة المناسبة له من حيث المصطلحات. من التخصص حيث تختلف الجامعات عن بعضها البعض من حيث الاختصاصات والكليات القائمة وتعتبر جامعة تبوك من أبرز الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تأسست عام 1427 فِيْ مدينة تبوك بأمر ملكي من الملك عبد الله. بن عبد العزيز آل سعود. الصيدلة، كلية الشريعة والقانون، كلية المجتمع، كلية التربية والآداب، كلية إدارة الأعمال والتي تضم 5 أقسام.

شُروطْ القبول بجامعة تبوك

وبمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة تبدأ عمليات البحث عن الجامعات المختلفة فِيْ المملكة ويتم اختيار الأفضل منها حسب رغبة الطالب والاطلاع على شُروطْ القبول وقد وضعت جامعة تبوك شُروطْ سماح بالدخول. لها بما فِيْ ذلك

أن يكون الطالب سعودي الجنسية ويقبل أبناء الأم السَعُودِيْة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة العادية داخل أو خارج المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون عمر الطالب أقل من 25 عامًا.

مرت 5 سنوات على الأقل منذ حصولك على شهادة الدراسة الثانوية.

يجب أن يكون معدل النجاح أكبر من 50٪ كَمْا هُو الحال فِيْ اختبارات الأداء.

لن يخضع الطالب للانسحاب من الجامعات الأخرى.

التقديم للجامعة يتم إلكترونياً عبر الإنترنت ويكون الطالب مسئولاً عن دقة البيانات المسجلة.

مَتَّى يفتح باب التقديم لجامعة تبوك

يعد مَوعِد فتح باب التقديم فِيْ جامعة تبوك من المواعيد المهمة لخريجي الثانوية العامة، وقد أعلنت الجامعة عن فتح باب التقديم بالجامعة الأربعاء المقبل 27 يوليو، بشرط أن يستمر التقديم لمدة أسبوع كامل، أي حتى تاريخه. 2 أغسطس، ويتم دراسة الطلبات لمدة أسبوع ثم يتم الإعلان عنها. والنتيجة هِيْ 9 أغسطس 2022، ويمكن تعديل الرغبات بين 9 أغسطس 2022 و 15 أغسطس من نفس العام.