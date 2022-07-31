شُروطْ بنك التسليف الجديدة لقرض الأسرة 1443.. وطريقة التقديم علي القرض

يعتبر بنك الائتمان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أكبر وأعرق البنوك التي تأسست فِيْ المملكة، حيث يقدم العديد من القروض والتمويلات المتنوعة لتسهِيْل المشاريع الصغيرة، ومن أكبر القروض التي يشكك فِيْها الكثير من المواطنين السعوديين عائلة القرض، والتي يتم تقديمه للأسر الفقيرة التي تحتاج إلى المساعدة لتغطية الاحتياجات الأساسية والعيش حياة كريمة.

يقدم بنك الائتمان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من القروض المختلفة والتمويل الخاص للمشاريع الصغيرة، كل ذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين فِيْ المملكة، ويبحث الكثير من الناس عن الشُروطْ المطلوبة للحصول على قرض عائلي مقدم من Banco de Crédito لمساعدة رب الأسرة منخفض الدخل. تبحث للعيش، تابعنا لمزيد من التفاصيل.

يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن الشُروطْ المطلوبة للحصول على قرض عائلي يمنحه بنك الائتمان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والذي يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض، وتمويل المشاريع الصغيرة التي تساعد على توفِيْر حياة كريمة. لجميع المواطنين لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

الشُروطْ الجديدة لبنك التسليف للقرض العائلي 1443

هناك بعض الشُروطْ المهمة التي يجب أن يستوفِيْها المواطن الذي يتقدم للحصول على قرض عائلي 1443، ومن هذه الشُروطْ

يجب ألا يزيد عمر المتقدم للحصول على القرض عن 70 عامًا.

أن تكون قيمة الراتب الشهري للأسرة أقل من (12.5 ألف ريال).

إذا كان الأشخاص الطبيعيون لديهم مهنة وكانوا متزوجين، فلا يتم احتسابهم فِيْ قائمة الأشخاص الطبيعيين المقترضين حتى لو كانوا دون سن 24 عامًا.

يمكن للمرأة أن تتقدم بطلب للحصول على قرض عائلي من بنك الائتمان، ولكن فِيْ حالة كونها مطلقة أو أرملة أو لديها أطفال، بغض النظر عن عمرها.

إذا كان عمر المتقدم للحصول على قرض عائلي أكثر من 55 عامًا، فسيكون هناك تخفِيْض فِيْ الفائدة حتى ينتهِيْ مقدم الطلب من سداد الأقساط قبل بلوغه سن الستين.

فِيْ حال كان عمر طالب القرض بين 60 و 65 سنة، لا يتم منح تمويل بأكثر من 30 ألف ريال سعودي.

كيفِيْة التقدم بطلب للحصول على قروض جديدة من Banco de Credito 1443

هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب على المواطن السعودي اتباعها للحصول على قرض من بنك التسليف العائلي 1443، ومن هذه الخطوات