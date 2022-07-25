شُروطْ تحويل الصك الزراعي إلى سكني فِيْ السَعُودِيْة 1444

يتساءل الكثير من الناس عن كيفِيْة تحويل صك زراعي إلى عقار سكني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهذا الموضوع من أكثر الموضوعات شيوعًا فِيْ هذه الفترة. تؤكد ملكية الأرض لصاحبها وفق جميع شُروطْها، ويجوز أن ينص القانون فِيْ العقد الزراعي على أن الأرض الزراعية تُورث فور وفاة صاحبها، ويمكن للوريث أن يزرعها كَمْا يشاء ويجمعها. المحاصيل الناتجة، دون وجود أي شيء آخر لإثبات ملكية الأرض.

تحويل صك زراعي إلى سكني

أعلنت وزارة العدل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، عن قرار يقضي بإمكانية تعديل الصك الزراعي وتحويله إلى سند سكني، لأن سند السكن وثيقة أو وثيقة رسمية تثبت ملكية المواطن للوحدة السكنية، لكن بالطبع هناك بعض الشُروطْ لإثبات ذلك وتلك الشُروطْ تسمى شُروطْ العقد السكني ولا يمكنك نقل صك المزرعة إلى منزلي دون تطبيق جميع الشُروطْ اللازمة لذلك، كَمْا يجب عليك استكَمْال كل ما هُو ضروري. الأعمال الورقية التي يمكنك من خلالها التصرف فِيْ أرضك دون مسؤولية قانونية لاحقة، وتنص هذه الشُروطْ على

يجب الحصول على الموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

الحصول على موافقة صندوق التنمية الزراعية.

مطلوب موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

إجراءات تحويل الصك من زراعي إلى سكني

أعلنت وزارة العدل السَعُودِيْة الإجراءات الواجب اتباعها عند نقل سند الإقامة.