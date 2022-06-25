شُروطْ تقديم وَظْائِفْ القوات الخاصة الأمن البيئي 1443

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن فتح باب التقدم لشغل الوَظْائِفْ العسكرية الشاغرة برتبة (رقيب، مساعد رقيب، عريف) على أن تتوفر فِيْها المؤهلات المطلوبة للتقدم للوَظْائِفْ المذكورة، وكذلك الشُروطْ التي يجب توافرها لدى الجميع. المتقدمين كأحد الوَظْائِفْ العسكرية من المهم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شُروطْ تقديم أعمال القوات الخاصة لأمن البيئة 1443 –

يجب على المتقدمين للمناصب العسكرية فِيْ القوات الخاصة للأمن البيئي استيفاء مجموعة من الشُروطْ على النحو التالي –

يجب أن يكون المتقدم من أصل ومن أصل سعودي بشرط أن يكون هناك استثناء واحد فقط وهُو أن الطالب نشأ فِيْ الخارج لظروف عمله بالخارج لخدمة المملكة.

أن يكون حسن السمعة والسلوك والسلوك، وألا يكون قد حكَمْ عليه بإدانة أو عقوبة قانونية فِيْ جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لم يتم تعيينهم من قبل أو توقفوا عن خدمتهم فِيْ أي جهة حكومية أو أي جهة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو تم فصلهم من أي من الكليات والمعاهد العسكرية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودية.

أن يكون طولك متناسبًا مع وزنك كَمْا هُو منصوص عليه فِيْ اللوائح الطبية.

اجتياز جميع إجراءات القبول وجميع الاختبارات التي تقوم بها الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

يجب أن يكون لديك المؤهل الأكاديمي المناسب الذي يتناسب مع الوظيفة العسكرية التي تتقدم لها.

فِيْ حالة الحصول على اللقب فِيْ الخارج، يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التربية والتعليم المختصة.

آخر مَوعِد لتسجيل الطلبات هُو الخميس 12/1/1443 هـ الموافق 30/06/2022 م.

كيفِيْة التقديم –

يمكن للرجال الراغبين فِيْ التقدم لهذه الوَظْائِفْ اتباع الخطوات البسيطة التالية –

دخول الموقع أبشر للتوظيف.

يتم تعبئة البيانات المطلوبة بأكبر قدر ممكن من الدقة من حيث الاسم والمؤهلات الأكاديمية والوظيفة التي تقدمت لها وتاريخ الميلاد، ثم انقر فوق حفظ.

الألقاب الأكاديمية المطلوبة لشغل المناصب العسكرية فِيْ قوى الأمن البيئي الخاصة

حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية المتطلبات الواجب تقديمها والتي يجب أن تتوافق مع الوظيفة المطلوبة من خلال الجدول التالي –