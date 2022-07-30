شُروطْ تقديم وَظْائِفْ جامعة جدة

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ بجامعة جدة ينشر الموقع الرسمي لجامعة جدة إعلانات دائمة حول توفر سلسلة من الوَظْائِفْ الشاغرة ويرغب فِيْ ملئها بالمواطنين، عبر البوابة الإلكترونية للجامعة فِيْ إعلان تنافسي، والوَظْائِفْ المعلنة بالعقد. دائما فِيْ الكادر الإداري وعقود التوظيف المباشرة، كَمْا تتوافر مجموعة وَظْائِفْ طبية شاغرة مع الكادر الطبي والصحي مع الكادر الطبي بموجب نظام التعاقد فِيْ بند التشغيل المباشر، ومن خلال الفقرات التالية من المقال سوف تقديم شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ بجامعة جدة سوف نلتقي بك أيضا كيفِيْة التقديم على وَظْائِفْ فِيْ جامعة جدة.

الوَظْائِفْ الشاغرة وشُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ بجامعة جدة

أعلنت الجامعة عبر الرَابِطْ الموجود على بوابتها الإلكترونية عن وَظْائِفْ شاغرة فِيْ نظام العقود وعقود التوظيف المباشرة على النحو التالي

توظيف الوَظْائِفْ فِيْ كل من سلم الرواتب العام للموظفِيْن (الموظفِيْن الإداريين) وفِيْ عقود التوظيف المباشرة.

وبالمثل، الشواغر للوَظْائِفْ الطبية والصحية لـ (الكوادر الطبية) للمواطنين بموجب نظام عقد التوظيف المباشر.

يتم تغطية الوَظْائِفْ الشاغرة المعلن عنها من خلال نظام تنافسي.

يتقدم حاملو المؤهلات الأكاديمية والعملية المناسبة لهذه الألقاب.

يمكن التقديم على وَظْائِفْ تعليمية متنوعة من خلال نظام التعاقد الرسمي من خلال برنامج جدارا عبر موقعنا الإلكتروني.

ما هِيْ شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ فِيْ جامعة جدة

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ بجامعة جدة

يجب أن يكون المتقدمون للوَظْائِفْ الشاغرة مواطنين فقط. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي وعملي مناسب للوظيفة. لا يتم قبول الطلبات لمن تم تعيينهم فِيْ المناصب الحكومية. اذكر فِيْ شهادة الخبرة التي يتم تسليمها لمن سبق له العمل فِيْ الجهات الحكومية الاسم واللقب الوظيفِيْ والمستوى الذي شغلته. يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بشرح سبب إنهاء الخدمة. يجب أن تحتوي شهادة الخدمة للعاملين فِيْ القطاع الخاص أيضًا على فترة الخدمة من تاريخ البدء إلى تاريخ الانتهاء (يوم / شهر / سنة). يؤخذ فِيْ الاعتبار لتوضيح عنوان الوظيفة التي يشغلها، بشرط أن تكون مصدق عليها من الجهة التي عمل فِيْها. كَمْا يراعي أهمية كتابة رقم الاشتراك فِيْ الضمان الاجتماعي، ضمن شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ بجامعة جدة.

اللوائح الخاصة بوَظْائِفْ جامعة جدة

القواعد العامة للتقدم لأي وظيفة أكاديمية بجامعة جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة

بالنسبة للخبرات فِيْ القطاع غير الرسمي للحكومة (العقود، على سبيل المثال)، يجب تحديد مدتها (يوم / شهر / سنة) وطبيعة العمل المنجز، مع توضيح نوع العقد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتطابق اسم مقدم الطلب مع مؤهلاته مع ما هُو مذكور فِيْ الهُوية الوطنية حرفِيًْا. فِيْ حالة الخلاف يتعهد مقدم الطلب بتصحيحه خلال ستين يومًا من تاريخ قرار التعيين. يجب ألا تكون طالبًا منتظمًا فِيْ كلية أو مدرسة أو معهد حكومي. لن يخضع مقدم الطلب للتحقيق أو المقاضاة فِيْ الوقت الحالي، ويجب أن يكون حسن السيرة والسلوك. ألا يكون قد أدين بعقوبة قانونية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويشترط ألا يكون قد حكَمْ عليه بالسجن لأكثر من سنة خلال السنوات الثلاث الماضية. لم يتم تسريحك من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية خلال السنوات الثلاث الماضية.

كيفِيْة التقديم على وَظْائِفْ فِيْ جامعة جدة

مقدم الطلب يدخل لموقع جامعة جدة.

ابدأ فِيْ ملء الحقول بالبيانات المطلوبة.

يتم أيضًا مراعاة إكَمْال جميع الفقرات والتأكد من صحة المعلومات ودقتها.

ثم احفظ المعلومات واطبع نموذج الطلب المقدم.

عند استكَمْال جميع الحقول، يجب على مقدم الطلب حفظ المعلومات بعد إدخالها وطباعة استمارة الطلب بعد استكَمْالها.

يجب على مقدم الطلب حفظ نسخ من المستندات المطلوبة على أجهزته قبل البدء فِيْ عملية التسجيل، ويجب أن تكون بتنسيق (PDF) حتى يمكن إرفاقها لاحقًا.

ستتم إزالة أي تطبيق لا يتم فِيْه تحميل المستندات بالشكل المطلوب.

فِيْ حال وجود أي معلومات غير صحيحة، سيتم إلغاء الطلب واتباع الشُروطْ المطلوبة للتقدم إلى جامعة جدة.

المستندات المطلوبة للمناصب الإدارية والأكاديمية

أعلنت جامعة جدة عن الشواغر الأكاديمية وتم توضيح المستندات المطلوبة للتقدم إلى جامعة جدة على النحو التالي

نسخة واضحة من بطاقة الهُوية.

نسخة واضحة من العنوان الأكاديمي.

نسخة واضحة من شهادات الخبرة (إن وجدت).

1 نسخة واضحة من التأمين الاجتماعي برنت (لتجربة القطاع الخاص).

أيضا أربع (4) صور 6 × 4.

ونسخة واحدة واضحة من شهادة التسجيل والتصنيف المهني سارية المفعول.

1 نسخة واضحة من المعادلة من لجنة المعادلات بوزارة التربية والتعليم مع مفاتيح المتوسط ​​المرفقة إذا كانت الدرجة العلمية خارج المملكة.

طباعة نموذج الطلب من موقع الجامعة بعد استكَمْاله وإرفاقه بالمستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة عند التقدم للوَظْائِفْ الطبية والصحية

تعلن جامعة جدة بالمملكة العربية السَعُودِيْة عن حاجتها لملء الشواغر فِيْ كلية الطب بالمستندات التالية