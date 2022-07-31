شُروطْ تقسيط الهُواتف الذكية من موبايلي السَعُودِيْة ٢٠٢٢

تقدم شركة المحمول السَعُودِيْة خدمة الدفع عبر الهاتف الذكي لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين فِيْ المملكة، وتقدم الشركة العديد من الهُواتف الذكية مثل أجهزة iPhone من شركة التفاح الأمريكيةوالهُواتف شركة سامسونج كَمْا تقدم الشركة الكورية، الشركة الصينية لهُواتف هُواوي، هُواتف HTC، كَمْا تقدم الكثير من الألعاب الإلكترونية، وهذه الخدمة مقدمة فقط لعملاء الدفع الآجل، وتصل حصة الهُواتف إلى 24 شهرًا، والأطول. سعر الموبايل كلما ارتفعت قيمة الباقة المفوترة التي يحتاجها العميل للحصول على الهاتف سنعرفك من خلالها موقع ثقافني الإخباريحول شُروطْ تقسيط الهُواتف الذكية من موبايلي السَعُودِيْة.

مواعيد تقسيط الهُواتف الذكية من موبايلي 2022

هناك عدة شُروطْ يجب توافرها للحصول على هاتف ذكي من شركة موبايلي السَعُودِيْة، وهِيْ كالتالي

خطة التقسيط للهُواتف الذكية هِيْ باقة مفوتر 400، 300 باك، 200 باقة و 100 باقة، وخطة التقسيط متاحة لأصحاب الباقات المفوترة فقط.

يتم تحديد أهلية المتقدمين بعد التحقق من العمر.

أن يوقع العميل عقدًا ملزمًا لمدة عامين، خاضعًا لدورة الالتزام.

عند إلغاء عقد الهاتف بالتقسيط لأي سبب من الأسباب، يجب على العميل سداد الأقساط المتبقية مع الضريبة المضافة.

يمكن لأي عميل امتلاك هاتف ذكي به ملحق أو وحدة تحكَمْ فِيْ الألعاب.

يمكن لأي عميل الحصول على ملحقين ووحدة تحكَمْ ألعاب فِيْ نفس الوقت.

آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط من موبايلي السَعُودِيْة

يمكن لأي عميل الحصول على هاتف موبايل ايفون 13 برو ماكس بالتقسيط حسب مساحة الهاتف وهِيْ كالآتي –

iPhone 13 Pro Max، 1 تيرابايت، لباقة 400 المفوترة، وباقة 300 المفوترة، والرسوم الشهرية 300 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا. هاتف محمول آيفون 13 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت للباقة المفوترة 400 أو 300، وقيمة الرسم الشهري 260 ريال. آيفون 13 برو ماكس، 256 جيجا بايت، للباقة المفوترة 400 أو 300، والرسم الشهري 220 ريال لمدة عامين. آيفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجابايت لكل باقة مفوتر 400 أو 300 و 200 والرسوم الشهرية 200 ريال.

حصة لهُواتف سامسونج من موبايلي السَعُودِيْة

يمكن لأي مواطن سعودي الحصول على أي هاتف ذكي من سامسونج بالتقسيط لمدة عامين من شركة المحمول السَعُودِيْة إذا كان لديك باقة مفوتر وهِيْ كالتالي –