شُروطْ دار التمليك للمتقاعدين وشُروطْ امتلاك شقة شُروطْ الحصول على أرض

شُروطْ دار التمليك للمتقاعدين تعرف على شُروطْ امتلاك شقة وشُروطْ الحصول على الأرض. ترغب الحكومة السَعُودِيْة فِيْ تقديم أشكال مختلفة من الدعم للمواطنين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. كَمْا يتم تقديم هذا الدعم بجميع أنواعه، سواء كان دعمًا ماديًا أو دعمًا معنويًا. لذلك تقدم الحكومة السَعُودِيْة العديد من المؤسسات والمبادرات التي بدورها تقدم خدمات ومساعدات متنوعة للمواطنين. المؤسسة العامة للتقاعد هِيْ رأس المؤسسات التي تقدم المساعدة للمواطنين. تساعد المؤسسة العامة للتأمين المواطنين الذين بلغوا سن التقاعد وتركوا وَظْائِفْهم على توفِيْر حياة اجتماعية ومادية كريمة لهم. كَمْا أنه يساعدهم على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الشخصية المختلفة. ومن أهم البرامج التي تم طرحها دار تمليك، لذا سنعرض اليوم شُروطْ الحصول على قطعة أرض من المبادرة، وكذلك شُروطْ تملك المسكن. ستتمكن أيضًا من التعرف على مزايا برنامج “مساكن” الجديد لمؤسسة التقاعد، ومعرفة كيفِيْة التقديم وأهم الشُروطْ المطلوبة.

شُروطْ دار التمليك للمتقاعدين

مؤسسة دار التمليك تعتبر من أكبر وأهم المؤسسات التي تعمل على مساعدة المواطنين فِيْ امتلاك وحدة سكنية. حيث تهدف المؤسسة إلى توفِيْر السكن الملائم لمن تتوفر فِيْه الشُروطْ المطلوبة من المواطنين. كَمْا تقدم المؤسسة حَلْول تمويلية متنوعة تساعد السعوديين فِيْ امتلاك المنزل الذي يريدونه. كَمْا تتميز المؤسسة بالالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتعمل على تسهِيْل الإجراءات المختلفة اللازمة لكي يصبح المواطنون أصحاب منازل. المؤسسة لديها مجموعة من الإداريين والموظفِيْن الذين يعملون بحيث يمتلك المواطن المنزل الذي يناسب قدراته.

الشُروطْ اللازمة لامتلاك منزل

وضعت دار تمليك مجموعة من الشُروطْ التي يجب استيفاؤها من أجل الموافقة على منزل أو فِيْلا، وكذلك للحصول على أرض من المؤسسة. تختلف هذه الشُروطْ أيضًا حسب ما يريد المواطن امتلاكه. أما بالنسبة لشُروطْ تملك المسكن فِيْمكن توضيحها على النحو التالي

يجب ألا يزيد عمر المواطن عن 75 عامًا

كَمْا يشترط أن يتجاوز الراتب الشهري لمقدم الطلب 4،000 ريال سعودي للقطاع العام.

بالنسبة لموظف القطاع الخاص يجب أن يكون الراتب أكثر من 7000 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتجاوز الدفعة المقدمة 10٪ من قيمة المنزل.

ألا تزيد قيمة التمويل عن 5 ملايين ريال سعودي.

شُروطْ تملك قطعة أرض من دار التمليك

حددت المؤسسة أيضًا الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها أولئك الذين يرغبون فِيْ امتلاك أرض لممتلكات منازلهم. يمكننا إظهاره على النحو التالي

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 75 سنة.

أن لا يقل راتب الموظف بالقطاع العام عن 4000 ريال سعودي

وأن يتقاضى موظف القطاع الخاص راتباً شهرياً لا يقل عن 7000 ريال سعودي.

يجب ألا يتجاوز مبلغ التمويل 2 مليون ريال سعودي.

يجب أن تكون قيمة الدفعة الأولى مساوية لـ 30٪ من قيمة الأرض.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة دار التمليك