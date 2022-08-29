طريقة وشُروطْ فتح محفظة الذهب فِيْ الرَاجحّيْ، تجارة الذهب، أصبح فتح محافظ الإلكترونية من الأمور السهلة وخاصة في البنوك والمصارف المشهورة، والتي تقدم الكثير من التسهيلات على الخدمات الاستثمارية، وتقديم العديد من المساعدات لتحقيق الأهداف، حيث كثرت الكثير من التساؤلات حول كيفية فتح محفظة الذهب فِيْ الرَاجحّيْ، والتي تعد من العمليات الهامة جدا في عملية الإستثمار.

شُروطْ فتح محفظة ذهبية

أعلن مصرف الرَاجحّيْ عن مجموعة من الشُروطْ التي يجب توافرها لفتح حساب ذهب لدى البنك، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

يجب أن يكون للعميل حساب شخصي فِيْ مصرف الرَاجحّيْ.

يجب أن يكون عمر العميل بين 18 إلى 60 عامًا.

يجب أن يوافق العميل أيضًا على جميع الشُروطْ والأحكام المحددة من قبل مصرف الرَاجحّيْ.

يجب ألا تقل نسبة شراء الذهب عن 6 جرام.

كيفِيْة فتح حساب ذهب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ

من خلال خطوات بسيطة يمكن للعملاء الراغبين فتح حساب ذهب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ. فِيْما يلي خطوات فتح حساب ذهب فِيْ مصرف الرَاجحّيْ

اشتراك موقع مصرف الرَاجحّيْ.

اخترت فتح محفظة ذهبية أو تداول الذهب.

هنا سيطلب منك الموقع إدخال بعض بياناتك وهِيْ كالتالي اسم الزبون. رقم الهُوية الوطنية. جنسية العميل. أيضا، معلومات الحساب المصرفِيْ.

أجب عن الأسئلة التي تظهر أمامك، ثم أدخل قيمة راتبك الشهري.

سيُطلب منك أيضًا تحديد قطاعك المهني.

ستتلقى رسالة نصية تؤكد نجاح فتح المحفظة، أدخل الآن الرمز الذي تم إرساله إليك فِيْ المساحة المتوفرة على الموقع.

رسوم تخزين الذهب فِيْ الرَاجحّيْ

بعد فتح محفظة استثمارية ذهبية فِيْ مصرف الرَاجحّيْ، يدفع العملاء 5 ريالات سعودية لمن يمتلك محفظة تحتوي على 200 جرام ذهب، ومن يمتلك محفظة تحتوي على أقل من 200 جرام ذهب يدفع 10 ريالات سعودية.

أفضل الأوقات لتداول ذهب الرَاجحّيْ

لكي نكون دقيقين، ليس من الممكن تحديد أفضل وقت لتداول الذهب لأنه عملية غير مستقرة وتتغير مع تغيرات السوق. ومع ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن الفترة بين الحادية عشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر هِيْ أفضل فترة يتم فِيْها تداول الذهب.

إلغاء محفظة الرَاجحّيْ الذهبية

يمكن للعملاء إلغاء محفظتهم الذهبية إلكترونياً فِيْ مصرف الرَاجحّيْ فِيْ حال عدم رغبتهم فِيْ استخدامها، وذلك باتباع الخطوات التالية

افتح المحفظة من خلال تطبيق الرَاجحّيْ أو من خلال الموقع الإلكتروني.

انقر فوق القائمة الموجودة على اليسار.

الآن أنت بحاجة إلى اختيار “حذف المحفظة” أو “إلغاء المحفظة”.

سيتم حذف المحفظة تلقائيًا.

شراء الذهب من محفظة الرَاجحّيْ

يمكن لجميع عملاء مصرف الرَاجحّيْ شراء الذهب من محفظة الرَاجحّيْ بعد إدخال المحفظة باتباع الخطوات التالية

يجب عليك زيارة تفاصيل المحفظة الذهبية والتي تظهر ما يلي القيمة السوقية للذهب. سعر الذهب فِيْ المحفظة. رسوم التخزين. سعر بيع الذهب. سعر الشراء.

انقر فوق “شراء”.

ثم حدد وزن السبائك التي ترغب فِيْ شرائها واضغط على “التالي”.

أخيرًا، انقر فوق تأكيد الشراء وسيتم خصم قيمة السبائك المشتراة من حساب التداول الخاص بك فِيْ مصرف الرَاجحّيْ.

لمعرفة كيفِيْة البيع ومَتَّى يمكنك بيع الذهب باستخدام محفظتك الذهبية فِيْ مصرف الرَاجحّيْ، نوصيك بمشاهدة الفِيْديو أدناه مسبقًا.