شُروطْ قرض الأسرة 100 ألف ريال بنك التنمية الاجتماعية بعد التعديلات الجديدة

يوضح بنك التنمية الاجتماعية المملكة العربية السَعُودِيْة شُروطْ قرض الأسرة 100 ألف ريال سعودي. وذلك بعد رفع سقف القرض إلى 100 ألف ريال بدلاً من 60 ألف ريال. كَمْا تم توضيح بعد التعديلات الجديدة أن للمرأة الحق فِيْ التسجيل للحصول على قرض. ونقدم من خلال موقع ثقافني قرض عائلي بمبلغ 100،000 ريال بنك التنمية الاجتماعية.

قرض عائلي بمبلغ 100،000 ريال بنك التنمية الاجتماعية

أصدر البنك السعودي للتنمية الاجتماعية سلسلة من القرارات والإجراءات الجديدة التي سيتم تنفِيْذها خلال الفترة المقبلة. ما يتيح لجميع المواطنين الحصول على التمويل الذي يقدمه البنك للعملاء.

وتعلقت التعديلات الجديدة برفع القرض العائلي إلى 100 ألف ريال بعد اقتراض 60 ألف ريال. من أهم شُروطْ الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية ما يلي

يجب أن يكون المتقدمون للحصول على القروض أقل من 70 عامًا. يُحسب الطفل كأحد أفراد الأسرة إذا كان عمره أقل من 24 عامًا ولا يمكنه العمل أو الزواج. يجب على المواطنين دفع القرض الأول بعد 30 يومًا من السداد. يمكن للمرأة طلب التمويل فِيْ حالة وفاة زوجها أو الطلاق أو فِيْ حالة إعالة أكثر من طفل. عند التقدم بطلب للحصول على قرض من أحد البنوك التنموية، يجب ألا تقترض أموالًا من أحد البنوك الأخرى. ألا يتجاوز الدخل الشهري 14،500 ريال. ألا يزيد دخل الأسرة عن 3000 ريال سعودي. يجب تقديم المستندات الصحيحة للحصول على التمويل.

القرض العائلي من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل الأسرة أو القرض العائلي هُو أحد القروض التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على القرض