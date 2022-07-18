شُروطْ واجب توافرها للتسجيل فِيْ برنامج حافز البحث عن عمل وطرق التواصل 1443

وفرت الحكومة السَعُودِيْة للشباب الراغبين فِيْ العمل ببرنامج جديد، ويعتبر هذا البرنامج بمثابة دعم للشباب، وذلك لمساعدتهم فِيْ إيجاد العديد من فرص العمل التي تناسب مؤهلاتهم، وذلك للحد من البطالة. معدل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، ويقدم هذا البرنامج أيضًا دعمًا ماليًا للشباب ولكن بشُروطْ، ومن خلال مقالنا سنشرح هذه الشُروطْ، وهذا البرنامج ضمن الخطة الموضوعة لرؤية المملكة العربية السَعُودِيْة السَعُودِيْة 2030.

الشُروطْ التي يجب توافرها للتسجيل فِيْ برنامج الحوافز

للتسجيل فِيْ برنامج حوافز البحث عن عمل يشترط فِيْ مقدم الطلب عدة شُروطْ، وهذه الشُروطْ هِيْ

أولاً أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل كامل فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يكون المتقدم لديه وظيفة سواء فِيْ القطاع العام أو الخاص.

لا يستحق المتقدم معاش تقاعدي.

ألا يكون لمقدم الطلب أي نشاط تجاري.

يجب أن يكون المتقدم قد تخرج من المدرسة الثانوية أو الكلية قبل ستة أشهر.

ألا يكون لمقدم الطلب دخل شهري يزيد عن سعر المساعدة المالية.

يجب أن يكون المتقدم قادرًا على العمل وليس طالبًا.

مقدم الطلب ليس لديه تعويض من أي نوع.

أخيرًا ألا يكون المتقدم فِيْ أحد أدوار الرعاية الاجتماعية السَعُودِيْة.

المبالغ المالية التي يقدمها الدعم التحفِيْزي السعودي

يقدم الصندوق السعودي للتنمية الاجتماعية مبلغاً من المال للمواطنين السعوديين الباحثين عن عمل خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً، ويبلغ هذا الدعم 2000 ريال سعودي شهرياً. حافز، وهذا الدعم يصرف فِيْ الخامس من كل شهر ميلادي.

كيفِيْة الاتصال ببرنامج الحوافز السعودي

يمكنك التواصل مع برنامج حوافز البحث عن عمل للرد على جميع الاستفسارات والأسئلة باتباع عدة طرق