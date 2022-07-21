شُروطْ وخطوات التسجيل فِيْ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444 والمستندات المطلوبة للقبول

يمكن التسجيل فِيْ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية إذا توفرت لدى المتقدم الشُروطْ المطلوبة للتسجيل، حيث يتم التسجيل إلكترونياً من خلال الرَابِطْ الرسمي لموقع الجامعة، ويختار التخصص الذي يرغب المتقدم فِيْ التسجيل فِيْه. العام الدراسي الجديد 1444.

التسجيل فِيْ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

يتم التسجيل فِيْ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية باتباع خطوات قليلة وهِيْ كالتالي

انتقل إلى رَابِطْ الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

ثم يتم استكَمْال استمارة التقديم للمتقدمين من المدينة الجامعية بالرياض بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

يتم تقديم استمارة التقديم عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للقبول لطلبة الجامعات الحكومية بالرياض.

للمتقدمين على السكن الجامعي بجدة أو مدينة الأحساء يتم تقديم استمارة التقديم على موقع الجامعة أو من خلال الموقع الرسمي لجامعة الملك سعود للعلوم الصحية.

معدلات قبول الطلاب بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية

تحسب معدلات القبول فِيْ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفق بعض المعايير التي تحددها الجامعة، ومعدلات القبول 30٪ و 30٪ و 40٪. يتم احتساب معدلات القبول على النحو التالي

يتم احتساب النسبة المئوية الموزونة وفقًا للمعادلة نسبة الثانوية العامة 0.30 + درجة القدرة العامة 0.30 + درجة اختبار التحصيل 0.40.

معدل قبول الطلاب الإجمالي هُو معدل المدرسة الثانوية بنسبة 30٪.

تحسب ملاحظة اختبار القدرات العامة بشرط ألا تقل عن 30٪.

يتم احتساب درجة اختبار الأداء على الأقل 40٪.

شُروطْ القبول بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية 1444

هناك بعض الشُروطْ اللازمة للقبول فِيْ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وهِيْ كالتالي