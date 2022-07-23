شُروطْ ورَابِطْ التقديم فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للنساء 1443 عبر ابشر توظيف

أعلنت وزارة الداخلية عن الحاجة إلى العديد من وَظْائِفْ الأمن العام للنساء، وتم هذا الإعلان من خلال المديرية العامة للأمن العام، وسيتم دمج المقبولين فِيْ هذه المناصب للعمل كجنود بالإدارة العامة للمرور. تعتبر من أفضل الوَظْائِفْ التي يمكن الوصول إليها بسبب التعويض الاقتصادي الجيد الذي يحصل عليه الشخص الذي يدخل الأمن العام، يجب أن تستوفِيْ المتقدمات لهذه الوَظْائِفْ متطلبات وَظْائِفْ الإناث فِيْ الأمن العام، وتقبل المديرية العامة للسلامة العامة من لديهم شهادة الثانوية العامة، ويمكن لمن لديهم دبلوم المدرسة الثانوية الحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير فِيْ التخصصات المطلوبة لتقديم هذه الوَظْائِفْ.

وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة

حددت المديرية العامة شُروطْ تعيين المرأة فِيْ إدارة المرور على النحو التالي

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل.

يمكن لأي شخص نشأ فِيْ الخارج مع والدهم للعمل فِيْ الحكومة بالخارج التقدم لهذه الوَظْائِفْ.

الحصول على الدرجة المطلوبة والتخصصات المطلوبة.

حسن السيرة والسلوك والسمعة.

يجب ألا يكون المتقدم قد وجهت إليه تهمة سابق فِيْ إحدى قضايا عدم الأمانة.

مقدم الطلب ليس موظفًا حكوميًا فِيْ وكالة حكومية.

يجب ألا يكون المتقدم قد فصل من الخدمة العسكرية من قبل.

تتكون من الطول والوزن على النحو الذي تحدده الإدارة.

إذا كانت المتقدمة متزوجة، يجب أن يكون زوجها من أصل وأصل سعودي.

إرفاق المستندات من خلال التطبيق الإلكتروني.

الموافقة على صحة البيانات المدخلة.

كيفِيْة التقدم لوَظْائِفْ إدارة المرور

للراغبين فِيْ الالتحاق بهذه الوَظْائِفْ واستيفاء الشُروطْ المذكورة أعلاه، يمكنهم التقديم من اليوم السبت 12/24/1443 الموافق 23/7/2022 وحتى الخميس 12/29/1443 الموافق 28/7/2022، من خلال الخطوات التالية

تسجيل الدخول من خلال ارتباط بوابة وَظْائِفْ أبشر.

قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الهُوية وكلمة المرور الخاصين بك، أو قم بإنشاء حساب من خلال البوابة الوطنية الموحدة للوصول.

اختيار أعمال PSD.

اكتب كل البيانات بدقة.

تحقق من جميع البيانات المدخلة.

انقر فوق طلب التسجيل.

الاحتفاظ برقم الطلب، بحيث يمكن تقديمه بعد القبول المبدئي.

كَمْ هُو راتب جندي الأمن العام

راتب جندي فِيْ مديرية الأمن العام كالتالي