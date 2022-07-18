شُروطْ ورَابِطْ تقديم وتسجيل دخول صندوق التنمية العقاري نفاذ portal.redf.gov.sa رقم خدمة موحد

ادخل على بوابة صندوق دعم التنمية العقارية portal.redf.gov.sa عبر بوابة الدخول الوطنية الموحدة، وآلية وشُروطْ طلب قرض مدعوم، حيث يمكن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين فِيْ رَابِطْ “أبشر” إلى الموقع الإلكتروني للمنصة من خلال بوابة الوصول الوطنية الموحدة، بحيث يستفِيْد المستخدمون من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية، ومن خلال صندوق التنمية العقارية، يمكن الرجوع إلى السجل المدني “رقم الهُوية الوطنية” وكذلك الحصول على بيان حزبي، ويتم ذلك صرف الدعم السكني وفق مَوعِد شهري محددولمزيد من المعلومات سنستعرض من خلال هذا التقرير الرقم الموحد للصندوق العقاري وكذلك الرقم الموحد لوزارة الإسكان.

شُروطْ ورَابِطْ عرض وتسجيل صندوق التنمية العقارية “رقم الخدمة الموحد”

يقدم صندوق التنمية العقارية قرضاً جيداً بنسبة هامش ربح 0٪ لفئة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 14000 ريال سعودي. يشمل هذا الدخل الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات بعد خصم التأمين أو التقاعد. برنامج القرض العقاري هُو أحد البرامج المتعلقة بالتمويل. الإسكان المدعوم، الحد الأقصى لقرض برنامج تمويل الإسكان المدعوم 500 ألف ريال، ومن مزايا هذا القرض توافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيفِيْة الحصول على قرض من برنامج الصندوق العقاري المدعوم

يحظى القرض المدعوم من صندوق التنمية العقارية بشعبية كبيرة بين المواطنين الذين يقل صافِيْ دخلهم عن 14 ألف ريال. يغطي مصاريف ومزايا التمويل بحد أدنى 35٪ وبنسبة 100٪ كحد أدنى، والآلية المتبعة هِيْ أن يتم تحويل هذا الدعم مباشرة إلى حساب المستفِيْد بعد أن يقوم بسداد الرسم الشهري المستحق للهِيْئة المالية. .

ميزات برنامج أهلية الرهن العقاري المدعوم

أعلن عن صندوق التنمية العقارية بـ رَابِطْ إلى برنامج قرض الرهن العقاري المدعوممزايا هذا القرض الذي يمكن أن تصل قيمته القصوى إلى 500 ألف ريال، ومعدل الدعم يصل إلى 100٪ للمواطنين الذين لا يزيد صافِيْ دخلهم عن 14 ألف ريال، ويحسب صافِيْ الدخل من الآتي (الدخل الأساسي + بدل السكن) بعد خصم التأمين أو معاشات التقاعد، وبالتالي يلعب الصندوق دورًا مهمًا فِيْ مظلة الحماية الاجتماعية. أما من تجاوزت الإذلال 14 ألف ريال فتتفاوت نسبة الإعالة حسب دخلهم. وفِيْما يلي أهم خصائص برنامج القرض العقاري المدعوم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية

تمت الموافقة عليه من قبل الهِيْئات الشرعية.

مبلغ القرض يصل إلى 500.000 ريال.

التقديم والتسجيل فِيْ طلب استحقاق تمويل الإسكان المدعوم من خلال “منصة سكني”.

يحق للمستفِيْد تخفِيْض الدفعة الأولى من 10٪ إلى 5٪.

السماح بالتنازل عن طلب القرض من أحد أقارب المستفِيْد بشرط أن تكون القرابة من الدرجة الأولى (أولاد أو أحد الوالدين).

يحق للمستفِيْد فترة سنتين من تاريخ إصدار رقمه للاستفادة من البرنامج.

فِيْ حالة انتهاء المدة المشار إليها دون الاستفادة من الرقم، يجوز للمستفِيْد التقدم مرة أخرى على بوابة الإسكان للحصول على أحد منتجاتها.

تسمح الوفاة أو العجز الكلي للمستفِيْد أو ورثته بالحصول على إعفاء كلي والتخلي عن التمويل وفق سياسات سلطة التمويل عند إلغاء إيداع مبلغ الإعالة من قبل المستفِيْد.

برنامج القروض العقارية وأنواع التمويل

شراء وحدة سكنية مصنّعة

التمويل الذاتي

شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء

تمويل الرهن العقاري.

رقم خدمة صندوق التنمية العقارية الموحد المجاني

فِيْ حال وجود اعتراض أو شكوى على أمر معين يمكن التواصل من خلال الرقم الموحد مع وزارة الإسكان من خلال الرقم 199090 أما بالنسبة لرقم هاتف صندوق التنمية العقارية للتواصل فهُو هُو تم ذلك من خلال الرقم الموحد 920033321، ويمكنك أيضًا الرجوع وتقديم مطالبة فِيْ مربع الرَابِطْ على الموقع الإلكتروني.

الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع بوابة صندوق التنمية العقارية السعودي

الخدمات العامة.

المواطنون.

حكومة.

المؤسسات المالية.

الموظفِيْن.

وزارة الإسكان.

الموفرون.

المطورين

جامعي

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ برنامج الضمان الاجتماعي الموسع الجديدلك أيضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. فِيْما يتعلق بمجال الإسكان، أنت. منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل فِيْ المشاريع والمخططات الإسكانيةايضا برامج قروض الإسكان المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفِيْة وأربابها، منبر الدعم الريفِيْ لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفايضا منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار المزارعينهذه كلها جهُود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السَعُودِيْة تجاه مواطنيها.

حاسبة دعم الإسكان

تعتبر حاسبة دعم الإسكان من أهم الأدوات التي يمكن من خلالها حساب قيمة ومقدار الدعم السكني الذي تقدمه وزارة الإسكان بالمملكة العربية السَعُودِيْة للمستحقين للدعم السكني. يشمل دعم الإسكان وحدات سكنية جاهزة، ووحدات سكنية قيد الإنشاء مقامة على أرض وزارة الإسكان، وكذلك القرض العقاري المقدم من الصندوق العقاري لفئات الدخل المحدود الأكثر احتياجا.