شُروطْ وطريقة تسجيل عقد فى منصة ايجار بعد قرار وزارة العدل بضرورة تسجيل العقود القديمة والحديثة فى ايجار المطورة

الشُروطْ والإيجارات المطورة، حيث دعت وزارة العدل المواطنين إلى سرعة تسجيل العقود القديمة والجديدة على المنصة الإيجارية حتى لا يتم إلغاء تلك العقود ولا تتم الموافقة عليها رسميًا أمام الجهات الحكومية المختصة فِيْ حالة وجود خلافات فِيْ شُروطْ العقود المسجلة على الورق بين المالك والمستأجر، لذلك يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين فِيْ معرفة خطوات التسجيل فِيْ المنصة الإيجارية وطريقة تسجيل العقد على المنصة الإيجارية بوزارة العدل ووزارة البلدية و الشؤون الريفِيْة والإسكان، حيث يهدف القرار إلى تعميم عقد الاتفاق المسجل بصيغة، وذلك باتباع خطوات تسجيل العقد على منصة الإيجار 1444.

قرار وزارة العدل بتسجيل عقود الإيجار على المنصة الإيجارية

أعلنت وزارة العدل أنه من تاريخ التاسع عشر من ذي الحجة 1443، يجب على كل من المالك والمستأجر تسجيل عقود الإيجار القديمة وكذلك الإيجارات الجديدة على المنصة الإيجارية التابعة لوزارة العدل. يصل إلى إلغاء العقد الورقي المبرم بين المالك والمستأجر فِيْ ضوء الأحكام القانونية، حيث صدر تعميم فِيْ جميع المحاكَمْ بقرار من وزارة العدل بمجلس الوزراء السعودي.

شُروطْ التسجيل فِيْ المنصة الإيجارية الإلكترونية

بادئ ذي بدء، يشترط فِيْ الوسيط العقاري أن يكون سعودي الجنسية.

إذن يجب أن يكون لديك سجل تجاري للمنشأة العقارية التابعة للمؤجر.

يجب أن يكون السجل التجاري ساريًا أيضًا.

يشترط أيضًا أن يكون موضوع إيجار العقار هُو السكن.

سجل فِيْ منصة إيجار وأنشئ حساب إيجار جديد

البلدان المرتبطة منصة تأجير رسمية.

ثم اضغط على رقم قياسي جديد فِيْ الإيجار المطور.

ثم اكتب البيانات التالية رقم الهُوية الوطنية. ثم رقم الهاتف المحمول. أيضا، تاريخ الميلاد. وأخيرًا، المعلومات الخاصة بالمرافق.

مطلوب أيضًا حساب أبشر لإكَمْال التسجيل على منصة الإيجار المطورة.

ثم أدخل كلمة المرور وأكدها لتتطابق.

ثم أدخل رمز التحقق المكون من ستة أرقام وإرساله إلى الهاتف المحمول المسجل.

أخيرًا، انقر فوق تسجيل لإكَمْال خطوات التسجيل على منصة التأجير.

كيفِيْة تسجيل عقد جديد على منصة الإيجار 1444