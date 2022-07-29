شُروطْ وكيفِيْة التسجيل فِيْ دعم التأهِيْل الشامل 1444

شُروطْ وكيفِيْة التسجيل للحصول على الدعم التأهِيْلي الشامل 1444، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الدعم لذوي الإعاقة من خلال برنامج التأهِيْل الشامل المقدم من المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي هِيْ على استعداد لمساعدتهم على تحدي الإعاقة والإعاقة. مواجهة أعباء الحياة، وبما أن الدولة تقدم دعمًا تأهِيْليًا شاملاً شهريًا، فقد أصبح البحث عن كيفِيْة وشُروطْ التسجيل أمرًا يبحث عنه الكثير من المواطنين السعوديين، وسنتعلم اليوم فِيْ موقع ثقافني من خلال هذا المقال حول كيفِيْة وشُروطْ الخروج فِيْ دعم إعادة التأهِيْل الشامل.

شُروطْ التسجيل للحصول على الدعم الشامل لإعادة التأهِيْل

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المتقدم لبرنامج التأهِيْل الشامل، وهِيْ –

يجب أن يكون المتقدم لبرنامج التأهِيْل الشامل مواطنًا سعوديًا ومقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ألا يزيد العمر وقت الإعاقة عن 45 سنة.

يجب أن يكون مقدم الطلب أيضًا مستفِيْدًا من خدمات الإيواء.

يجب أن يكون المتقدم مسجلاً فِيْ الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب أن يكون لدى المتقدم مستندات وشهادات طبية تثبت الإعاقة.

يجب أن يكون إعاقة مقدم الطلب من إعاقة مدعومة بتأهِيْل شامل.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 4000 ريال سعودي.

كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج دعم إعادة التأهِيْل الشامل

بعد الزيادة الأخيرة فِيْ البحث من قبل المواطنين السعوديين حول كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج التأهِيْل الشامل، سنتعرف على كيفِيْة التسجيل من خلال تنفِيْذ الخطوات التالية –