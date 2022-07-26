صابر باتيا مؤسس “هُوتميل”.. الهند بداية الرحلة ولكن وادي السليكون ليس نهايتها

شعر العالم بفائدة الإنترنت فِيْ التواصل مع الآخرين مع بداية ظهُور وسائل الاتصال المختلفة التي يمكن استغلالها من خلالها.

ومن أبرز هذه الوسائل هُو أول برنامج بريد إلكتروني عرفه العالم، وهُو برنامج “Hotmail” الذي ابتكره الهندي صابر بهاتيا، الذي نراقب رحلة نجاحه الملهمة فِيْ هذا التقرير.

لم يخطط صابر بهاتيا. مؤسس HoTMaiL هُو أن يصبح ما هُو عليه. صحيح أنه كان شغوفًا بالتكنولوجيا منذ صغره، لكنه أراد الحصول على درجة الدكتوراه. بدلاً من أن تصبح رائد أعمال ؛ كانت رحلته إلَّى وادي السيليكون ولقائه هناك مع رواد أعمال عظماء هِيْ التي غيرت مجرى حياته.

نشأتها

ولد بهاتيا فِيْ 30 ديسمبر 1969، من بلدة شانديغار الهندية، وكانت عائلته من عائلات عاملة ذات دخل متوسط ​​، وكان والده ضابطًا فِيْ الجيش الهندي، بينما اتخذت والدته المسار الوظيفِيْ فِيْ أحد البنوك.

تلقى بهاتيا تعليمه فِيْ إحدى المدارس الثانوية المحلية، ثم فِيْ المرحلة الجامعية، انتقل إلَّى معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم، وبعد ذلك إلَّى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فِيْ الولايات المتحدة.

فِيْ عام 1989، دعم بهاتيا تحصيله التعليمي، من خلال الانضمام إلَّى جامعة ستانفورد البريطانية، وأثناء دراسته فِيْ تلك الجامعة، قرر التوقف عَنّْ السعي للحصول على الدكتوراه. وكان راضيًا عَنّْ الماجستير فقط.

فِيْ هذه المرحلة، أثر سكوت مكيلي، رجل الأعمال الأمريكي الذي أسس شركة الكَمْبيوتر “صن مايكروسيستمز” على صابر بهاتيا، وحصل منه على الإلهام لمتابعة الحلم الذي كان يرغب فِيْ تحقيقه، حيث كان له تأثير فِيْ حياته المهنية، ستيف جوبز، الأمر الذي دفع سيبر فِيْ النهاية إلَّى استغلال كفاءته للانضمام إلَّى شركة آبل.

حياته المهنية

بدأت مسيرة Sabre Bhatia مع Apple، وكان أول منصب له مهندس أجهزة، وشغل هذا المنصب لمدة عام.

وكان ذلك قبل أن ينتقل إلَّى شركة ملهمة، أول شركة McKeeley، حيث عمل لمدة عامين فِيْ Sun Microsystems، تمكن خلالها من فهم فرضية ظهُور عالم افتراضي جديد.

من خلال العمل مع هذه الشركة الناشئة، استحوذ Sabre Bhatia على القدرات المذهلة التي يمكن أن تقدمها شركة الويب.

فِيْ هذه المرحلة من حياته، التقى بهاتيا بشريكه “جاك سميث”، الذي سيشارك معه نجاحاته المستقبلية، وأنشأوا معًا شبكة على الإنترنت تسمى “Javasoft”، مما مهد الطريق لوجود البريد الإلكتروني. لأول مرة على الإنترنت.

تأسيس الوجبة الساخنة

كانت هذه الشبكة هِيْ انطلاقة فكرة إنشاء أول بريد إلكتروني فِيْ العالم، واختارت بهاتيا اسم HoTMaiL “Hotmail”، حيث تضم الأحرف “HTML”، وهِيْ لغة الترميز المستخدمة فِيْ كتابة قواعد صفحات الويب.

حققت الخدمة نجاحًا غير متوقع بعد طرحها للاستخدام المجاني، وكان مصدر أرباحها من الإعلانات على الإنترنت، وهذا النجاح دفع العديد من الشركات للاستثمار فِيْ مشروع البريد الإلكتروني الناجح، وكان الإطلاق الرسمي للبريد فِيْ بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال فِيْ الولايات المتحدة عام 1996.

فِيْ الأشهر الستة الأولى، جذب الموقع ما يصل إلَّى مليون مشترك، وفِيْ ديسمبر 1997، وصل عدد المشتركين حول العالم إلَّى 8.5 مليون مستخدم.

مشاريع أخرى

بعد بيع Hotmail فِيْ عام 1997، أصبح Sabre Bhatia محلل إنترنت استراتيجي لشركة Microsoft Corporation فِيْ أبريل 1999 لمدة عام تقريبًا، ثم ترك الشركة لبدء موقع ويب جديد آخر يسمى “Arzoo Inc”، والذي تم إغلاقه لاحقًا.

فِيْ عام 2006، أعاد إطلاق Arzoo كبوابة سفر. بدأ صابر بهاتيا مع المؤسسين المشاركين شيراز كانجا وفِيْراف زاك BlogEverywhere، وهُو موقع ويب يحاول الاستفادة من فن “التدوين” الناشئ.

فِيْ نفس العام، أصبح Sabre Bhatia المستثمر الرئيسي لـ “NeoAccel”، بائع أمن الشبكات وصانع SSL VPN – Plus.

فِيْ يناير 2008، أعلن Sabre Bhatia عَنّْ إطلاق مشروعه الأخير SabSeBolo.com، وهُو نظام مجاني لعقد المؤتمرات عَنّْ بعد على شبكة الإنترنت. يخطط Sabre Bhatia لتطوير مدينة جديدة فِيْ الهند تسمى Nanocity.

الجوائز والإنجازات

حصلت صابر بهاتيا ؛ رجل أعمال هندي، حاصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. فِيْما يلي بعض الجوائز التي حصل عليها Sabre Bhatia

“رائد أعمال العام”، من قبل شركة رأس المال الاستثماري درابر فِيْشر جورفِيْتسون (1998).

حصل أيضًا على جائزة TR100، التي منحها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلَّى 100 مبتكر شاب كان لهم أكبر تأثير على التكنولوجيا.

تم ترشيحه إلَّى “Elite 100″، قائمة مجلة Upside لأهم صانعي الموضة فِيْ الاقتصاد الجديد.

تم اختياره أيضًا من قبل San Jose Mercury News and POV كواحد من أنجح عشرة رجال أعمال (1998).

صنفته مجلة TIME على أنه أحد “الأشياء التي يجب مشاهدتها” فِيْ مجلة الأعمال الدولية (2002).