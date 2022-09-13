صاحب رواية الحرب والسلام من 7 حروف، يبحث الكثير من عشاق لعبه وصلة عن اللغز الذي يقول صاحب روايه الحرب والسلام المكون من سبعه حروف، حيث يعتبر هذا السؤال صعبا للعديد من الأشخاص ويبحث الكثير عن اجابته في لعبه وصله وهي لعبه الحروف المتقاطعة التي كانت قد اشتهرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ويلعبها الملايين من أصحاب الذكاء حول العالم وبالحديث عن اللغز الذي يقول صاحب روايه الحرب والسلام .

سؤال صاحب رواية الحرب والسلام

وبالإجابة عن السؤال الذي يقول من هو صاحب رواية الحرب والسلام الذي يتكون من سبعه حروف عبر لعبه الكلمات المتقاطعة وصله فالاجابه هي تولستوي، حيث يعتبر تولستوي من احد واشهر الروائيين في روسيا وكان مصلحًا اجتماعيًا ومفكرًا منذ القرن التاسع عشر في الأدب الروسي، يعتبر المفكر الروسي تولستوي صاحب روايه الحرب والسلام ومن اشهر الروايات التي كتبها روايه الادب الواقعي التي تعطي صوره كبيره عن حياه الشخص الروسي في القرن الماضي.

حل لغز صاحب رواية الحرب والسلام

حل لغز رواية الحرب والسلام على لعبة وصلة ( لعبة الكلمات المتقاطعة) هو تولستوي، حيث تم تثدسم حل هذا اللغز والعديد من الالغاز الاخرى على لعبة وصلة الشهيرة من موقعنا هذا.

تحميل لعبة وصلة 2022

لتحميل لعبه وصله التي من خلالها سيتم حل الكلمات المتقاطعة التي تحتاج الى ذكاء جدا، قم بالدخول الى الرابط التالي لتحميل لعبه وصله الى الاندرويد لعبه الكلمات المتقاطعه التي تقدم العديد من الالغاز الجميلة والغاز الذكاء التي يحلها أصحاب الزكاء في الوطن العربي، وعن روايه الحرب والسلام الذي قدمت في لعبه وصله الذي كتبها تولوسوي الرجل الروسي الأديب من بعض الروايات التي قدمها تولوسوي كتاب ما الفن وكتاب انا كارنينا وكتاب موت ايفان انجلش وكتاب مسرحيه القوه والظلام.

حل لعبه الكلمات المتقاطعة في وصله اللغز الذي يقول صاحب روايه الحرب والسلام الذي يتكون من سبعه حروف هو الاديب الروسي تولستوي الذي قدم الأدب الروسي، واشتهر بشكل كبير في تقديم الروايات الأدبية والكتب الأدبية وخاصه عن روسيا وموقعها الجغرافي وحياه سكانها.