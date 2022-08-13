صاحب شخصية “الشيخ” بمسرحية الواد سيد الشغال حياتي انتهت وحيد وعيان

كشف الفنان المصري، نعيم عيسى، عَنّْ حجم المعاناة التي يعيشها مؤخرًا، مشيرًا إلَّى أنه أصبح وحيدًا، بعيدًا عَنّْ زملائه وأصدقائه فِيْ الوسط الفني، الذين شارك معهم فِيْ العديد من الأعمال الدرامية والكوميدية التي حققت. واسع الانتشار.

قال صاحب المشهد الشهِيْر “يجب عليك الدخول” فِيْ مسرحية “الواد سيد الشغل” بطولة القائد عادل إمام، “حياتي انتهت وما زلت بعيني مريضة نائمة عَنّْدها”. الصفحة الرئيسية. ، زملائي وزملائي مبيزورنيش. لهم إلَّى الله “.

استرجع نعيم قاسم، 85 عاما، ذكرياته مع الفنانة سهِيْر البابلي فِيْ عمل “ريا وسكينة”، وكذلك دور المندوب المفوض فِيْ “الود سيد الشغل” وقوله الشهِيْر فِيْ ذلك العمل. . .

ظهر ذلك فِيْ الفِيْديو الترويجي للحلقات الأولى من الموسم الجديد من برنامج “واحد من الناس” الذي يذاع على قناة الحياة، والذي يقدمه منفذ عمرو الليثي الإعلامي، حيث تحدث نعيم عيسى. مرضه. ، خلافه مع عادل إمام وشادية وتاريخه مع سهِيْر البابلي، ووجه بضع كلمات للفنانات الذين لا يسألون عَنّْ ذلك.

ونعيم قاسم ممثل مصري، انضم إلَّى فرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية فِيْ بداية حياته الفنية، وبعدها شارك فِيْ العديد من المسرحيات والأفلام والمسلسلات، حيث تجاوز 190 عملاً فنياً وحقق نجاحاً باهراً.

ومن أشهر الأعمال التي قدمها مسلسل شارع عبد العزيز مع الفنان عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، ومسلسل العتبة الحمراء مع الفنانة مي كساب وعزت أبو عوف ولطفِيْ لبيب ومحمد شاهِيْن. مسلسل أدهم الشرقاوي عام 2009 بالتعاون مع العديد من الفنانين أبرزهم نسرين إمام ومحمد رجب.

حقق نعيم عيسى نجاحًا كبيرًا فِيْ مسلسل إسماعيل ياسين الذي عُرض عام 2009 من بطولة أشرف عبد الباقى وصلاح عبد الله، وكذلك المسلسل الكوميدي الشهِيْر تامر وشوقية، ومسلسل “عيون طه”، ومسلسل “حلوياتنا أحلام”. مسلسل “البطحاء وأخواتها”.

وشارك فِيْ مسلسل الناس الشهِيْر “فِيْ كفر عسكر” بالتعاون مع الفنان صلاح السعدني، دلال عبد العزيز، أحمد بدير، حنان شوقي، توفِيْق عبد الحميد، وابتعد نعيم عيسى عَنّْ ميدان الفن عام 2016 بعد شارك فِيْ فِيْلم حسن التوصيل.

شارك فِيْ المسرح مع مسرحية “الود سيد الشغل” بمسرحيتي “زامباليتا فِيْ الصالة” و “ناس كده وكده” ومن أبرز أعماله السينمائية “المندغو” “. من فِيْنا اللص “و” الباشا الطالب “.