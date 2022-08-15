صاحب شخصية “الشيخ” بمسرحية الواد سيد الشغال يبكي لا يسألون عَنّْي

لم يستطع الفنان المصري نعيم عيسى حبس دموعه بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها وابتعاده الطويل عَنّْ المشاركة فِيْ الأعمال الفنية.

وقال عيسى الذي لعب دور الشيخ فِيْ مسرحية “الواد سيد شغال” إنه شعر بضيق وكرب شديد على ظروفه متسائلا “لماذا انتهى بي الأمر إلَّى الرؤية والمرض والنوم فِيْ المنزل لماذا لا تخرج لما لا لماذا لا أحد يبيع لي لماذا لا يقوم زملائي بزيارتي

وأضاف باكيا فِيْ تصريحات تلفزيونية “أنا أعيش مع معاش، الحمد لله، أحب الفن منذ طفولتي، كل حياتي أحب الفن والسباحة، أشعر بالضيق عَنّْدما أرى فِيْ التلفزيون أنهم يكرمون الكثير من الناس ولا أحد. ظننت أنني تشرفني، أشعر بالظلم، ولهذا ظلموني، فلماذا لا يعتنون بي لماذا لا تاتي لزيارتي

وكشف “مع قليل من الإغراء لأولادي، يتم تأجير شقتي مقابل 1200 جنيه إسترليني شهريًا. أتمنى أن آخذ شقة خاصة بي باسمي لأتركها لأولادي وأحصل على صفقة فِيْ النطاق 2000 جنيه إسترليني. عاد الفن الآن، لكن لا وقت “.

وتابع “أتمنى أن نؤدي أنا وابنتي العمرة قبل أن نموت، حتى تبرهن عَنّْي. أنصح أطفالي دائمًا أن يحبوا ويخافوا بعضهم البعض”.

من ناحية أخرى، قال الفنان نعيم عيسى إنه يشعر بسعادة بالغة عَنّْدما يكرر الجمهُور حواراته فِيْ عمل “الود سيد الشغل”، وعلق “عملت مع الفنان عادل إمام على العديد من الأعمال الفنية. “

وأشار “كان عادل إمام يقدرني ويحبني، لدرجة أن يوسف داود أتى إلَّى صمتنا، فبدأ يبتعد عَنّْي قليلاً، واحتل يوسف داود، واستمر يوسف داود، وأنا لست غاضبًا منه. عادل إمام لكني أبتعد عَنّْه بعد العلاقة القوية بينه وبين نأت بنفسي لصالح ممثل، الأمر الذي جعلني حزيناً لكني لم ألومه “.

كَمْا قال “توفِيْت زوجتي قبل 5 أشهر، وتزوجنا منذ 60 سنة، وعمرها لم يزعجني ذات يوم، ولم يزعجها. حزين لها”.

الجدير بالذكر أن نعيم عيسى، من مواليد 6 يناير 1937، انضم إلَّى فرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية فِيْ بداية حياته الفنية، ليشارك فِيْ العديد من المسرحيات، منها “زامباليتا فِيْ الصالون، أناس مثل هذا وذاك،” ريا وسكينة، الواد سيد الشغل “، ثم انتقل للعمل فِيْ السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله” المتسول الذي فِيْنا اللص، الباشا طالب “، وقد لقد ظل بعيدًا عَنّْ الشاشة لسنوات.